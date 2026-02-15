El Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se celebrará del 5 al 17 de marzo en cuatro escenarios distintos, promete un choque de superpotencias lideradas por las figuras más determinantes de las Mayores.

Japón, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y las demás 16 novenas llegarán con su artillería pesada, encabezada por MVP’s, campeones de Serie Mundial, Cy Young y fenómenos que dominan el diamante.

A continuación un top 10 de las estrellas llamadas a marcar la diferencia en el certamen mundialista.

Shohei Ohtani

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles y campeón defensor con Japón en el Clásico buscará mantener la corona en su país luego de la histórica victoria por 3-2 sobre Estados Unidos en la pasada edición.

En el torneo de 2026, Ohtani será la gran amenaza ofensiva de Japón. Luego de tomar la determinación de no lanzar, batear será su única responsabilidad dentro del diamante. Japón jugará en el Grupo C, junto a Australia, China Taipei, República Checa y Corea, en el Tokyo Dome del 5 al 10 de marzo.

Ohtani, de 31 años, ha sido una fuerza dominante en las Grandes Ligas. Suma cuatro galardones al Jugador Más Valioso, siendo los dos últimos la pasada temporada con los Dodgers en la Liga Nacional.

El japonés viene de lograr el bicampeonato con la novena de Hollywood. Como bateador designado aportó 172 imparables, 55 jonrones, 102 carreras remolcadas y otras 146 anotadas. Promedió .282. Tras casi dos años de ausencia como lanzador debido a una cirugía en su codo derecho, Ohtani regresó al montiuclo en junio de 2025, terminando con foja de 1-1 y efectividad de 2.87 en 14 aperturas, ponchando a 62 bateadores en 47 entradas.

Shohei Ohtani ( Frank Gunn )

Aaron Judge

Representando a Estados Unidos estará el jardinero derecho y líder de los Yankees de Nueva York, cuya presencia imponente en la alineación del Bronx lo ha consagrado uno de los bateadores más temidos del béisbol moderno.

Con cuatro temporadas de más de 50 cuadrangulares y tres MVP’s -dos de forma consecutiva- Judge, capitán de la escuadra, cargará con el liderazgo ofensivo del equipo estadounidense en este torneo. El defensor del predio derecho irá a su primer Clásico.

Estados Unidos verá acción en la fase de grupos en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston, contra Mexico, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

La temporada 2025 lideró las Grandes Ligas en promedio de bateo (.331), porcentaje de embasarse (.457), slugging (.688) y OPS (1.145). Además, conectó 53 cuadrangulares e impulsó 114 carreras.

De acuerdo al portal de Major League Baseball (MLB, por sus siglas en inglés) es el mejor guardabosque derecho de la actualidad.

Aaron Judge ( Frank Franklin II )

Tarik Skubal

El lanzador zurdo de los Tigers de Detoit, de 29 años, se ha consolidado como uno de los abridores más dominantes de las Mayores con dos premios Cy Young al hilo en la Liga Americana.

Skubal será el as en la rotación estadounidense, que incluye a Paul Skenes. El abridor, nacido en Hayward, California, registró en 2025 una efectividad de 2.21 y marca de 13-6 en 195.1 entradas lanzadas. Ponchó a 241 rivales y lideró a todos los lanzadores con 6.6 de WAR.

Para esta campaña verá reflejado su valor en el campo con un salario de $32 millones luego de que un panel de arbitraje salarial fallara a su favor, rechazando la propuesta de $19 millones presentada por los Tigers.

Tarik Skubal ( Lindsey Wasson )

Bobby Witt Jr.

El campocorto de Estados Unidos, de 25 años, es otro pilar del Team USA y figura destacada entre todos los participantes del Clásico.

La estrella de los Royals de Kansas City va a su segundo certamen mundialista. Su inclusión en el róster la sustenta sus características como un pelotero con las cinco herramientas del béisbol; bateo de promedio, poder, velocidad, defensa élite y brazo fuerte.

La temporada pasada, Witt dejó su sello tanto en el plato como en la defensa. Sus 184 hits no solo fueron la cifra más alta entre sus compañeros de posición, sino también la mayor cantidad de toda la MLB, al igual que sus 47 dobles.

Entre los campocortos, se destacó en prácticamente todas las categorías ofensivas. Fu el mejor en OPS (.852), slugging (.501), extrabases (76), bases robadas (38) y WAR (7.1). Su impacto no se limitó al bate, ya que acumuló 21 OAA (outs por encima del promedio), la cifra más alta entre los siore de las Mayores.

Bobby Witt Jr. ( Charlie Riedel )

Juan Soto

En una alineación tan temible como la de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, Soto se destaca como una de las piezas a mirar.

El jardinero, de 27 años y de los Mets de Nueva York, llega al torneo tras una temporada 2025 en la que conectó un récord personal de 43 jonrones, lideró las Grandes Ligas en bases por bolas con 127, terminó con .396 de porcentaje de embasarse y un OPS de .921.

Robó 38 bases por primera vez en su carrera, lo que reforzó su perfil como uno de los bateadores más completos del béisbol actual y lo llevó al tercer lugar en la votación al MVP de la Liga Nacional.

Aunque la República Dominicana no superó la fase de grupos tras ser eliminada por Puerto Rico en el pasado Clásico, Soto bateó de 15-6 con dos jonrones, acumuló cinco extrabases y registró un OPS de 1.500.

Los dominicanos jugarán en el Grupo D en el IoanDepot Park de Miami, enfrentando a Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua. Soto será, sin duda, el jugador clave capaz de cambiar cualquier partido con un solo swing.

Juan Soto ( Frank Franklin II )

Vladimir Guerrero Jr.

Compartiendo la ofensiva dominicana con Soto está el inicialista de los Blue Jays de Toronto, Guerrero Jr.

De 26 años, el toletero es reconocido por su gran poder de bateo y rendimiento consistente. El cinco veces Todo-Estrella fue pieza clave en la Serie Mundial de la pasada campaña en la que Toronto se quedó a las puertas de alzarse con el cetro por primera vez en 32 años al caer en el séptimo choque ante los Dodgers.

El primera base tuvo una de las temporadas más sólidas de su trayectoria. En la fase regular bateó para .292, conectó 23 cuadrangulares y registró un OPS de .848, números que confirmaron su consistencia ofensiva.

Sin embargo, fue en octubre donde elevó aún más su nivel. En la postemporada bateó un impresionante .397, disparó ocho jonrones y alcanzó un OPS de 1.289.

Vladimir Guerrero Jr. ( Nathan Denette )

Edwin “Sugar” Díaz

El cerrador boricua volverá a asumir el rol protagónico en la novena entrada, esta vez con el orgullo adicional de lanzar en casa.

A sus 31 años, el especialista en apagar incendios será una de las grandes figuras de Puerto Rico en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, donde la novena boricua jugará del 6 al 11 de marzo ante Canadá, Cuba, Colombia y Panamá.

Su responsabilidad cobra aún mayor peso ante la ausencia de figuras ofensivas como Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez, lo que coloca más presión sobre el pitcheo para sostener al equipo en los momentos decisivos.

Díaz, quien en la temporada muerta firmó un contrato de $69 millones por tres años con los Dodgers -convirtiéndose en el relevista mejor pagado anualmente en la historia-, viene de una campaña dominante con su recta y slider en la que registró efectividad de 1.63, sumó 28 salvamentos y ponchó a 98 bateadores en 66.1 entradas, números que le valieron su tercer Premio Trevor Hoffman como Relevista del Año.

En el pasado certamen, el naguabeño se lesionó la rodilla derecha mientras celebraba con sus compañeros en el terreno de juego tras la victoria de Puerto Rico sobre República Dominicana para avanzar a la siguiente ronda.

La lesión requirió cirugía, que lo dejó fuera durante toda la temporada 2023 de las Grandes Ligas con los Mets.

Edwin "Sugar" Díaz

Ronald Acuña Jr.

Acuña Jr. ya sabe lo que es vestir el uniforme vinotinto en este escenario.

Afrontará su segunda participación con Venezuela y está llamado a ser la voz cantante del equipo ante la ausencia de José Altuve, a quien no se le concedió el permiso para asistir al torneo.

El jardinero de los Braves de Atlanta, ganador de un MVP, tres Bates de Plata y cinco visitas al Juego de Estrellas, viene de una temporada en la que disputó 95 encuentros, conectó 21 jonrones, remolcó 42 carreras y bateó para .290, además de registrar un OPS de .935 tras su regreso de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en mayo de 2024.

Luego del Clásico 2023, se convirtió en el primer jugador con una histórica campaña de 41 cuadrangulares y 73 bases robadas.

Además del inicio de los campos primaverales, el jardinero utilizó la pelota invernal venezolana como entrenamiento para el torneo. Con los Tiburones de La Guaira disputó 16 duelos, conectó cuatro jonrones, remolcó 12 carreras y se estafó 11 almohadillas. Bateó .358.

Ronald Acuña Jr. ( Colin Hubbard )

Yoshinobu Yamamoto

La rotación de Japón en el Clásico Mundial contará con un brazo probado.

El derecho de los Dodgers llega al torneo tras una de las actuaciones más impactantes en postemporada de los últimos años, coronada con una Serie Mundial en la que fue elegido Jugador Más Valioso luego de convertirse en el lanzador ganador de tres de las cuatro victorias de su equipo.

Cuando firmó con los Dodgers en diciembre de 2023 ya era considerado una superestrella en la Liga Japonesa (NPB), donde conquistó tres Premios Eiji Sawamura -el equivalente al Cy Young- y tres reconocimientos al Jugador Más Valioso.

En su más reciente campaña en las Mayores registró marca de 12-8 con efectividad de 2.49 en 30 aperturas, lo que le permitió finalizar tercero en la votación del Cy Young de la Liga Nacional.

Yamamoto será pieza fundamental en las aspiraciones de Japón de defender su corona.

Yoshinobu Yamamoto ( Brynn Anderson )

Julio Rodríguez

Con apenas 25 años y ya con tres Juegos de Estrellas en tan solo cuatro temporadas, Rodríguez se ha convertido en una pieza esencial para las aspiraciones de República Dominicana en el Clásico Mundial.

El jardinero central de los Mariners de Seattle disputará su segundo Clásico con la misión de asegurar tanto la ofensiva como la solidez defensiva del conjunto quisqueyano.

En la pasada campaña bateó para .267, anotó 106 carreras, conectó 32 jonrones, remolcó 95 y sumó 30 bases robadas, confirmando su condición de jugador completo, capaz de impactar el juego con poder, velocidad y alcance en los jardines.

Su versatilidad y energía juvenil no solo fortalecen la alineación dominicana, sino que también atraen a una nueva generación de fanáticos. Rodríguez, quien firmó una histórica extensión de 12 años y $209.3 millones con Seattle cuando apenas tenía 21 años y estaba en su temporada de debut, representa el presente y el futuro del béisbol dominicano en el escenario internacional.