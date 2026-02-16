La histórica rivalidad del Baloncesto Superior Nacional (BSN) llegará al Kia Center en Orlando, Florida cuando los Cangrejeros de Santurce y los Vaqueros de Bayamón se enfrenen en un juego de exhibición el domingo 8 de marzo de 2026.

El encuentro, denominado The Rivalry Showdown y que se celebrará antes del inicio de la temporada 2026 del BSN, reunirá a la diáspora puertorriqueña y a los fanáticos del baloncesto, ofreciendo una experiencia única que celebra la pasión, la cultura y el orgullo del baloncesto boricua.

“Presentar a los Cangrejeros en Orlando es un paso firme dentro de nuestra visión y proyección internacional de la franquicia. Este evento representa una oportunidad extraordinaria para conectar con la diáspora puertorriqueña, fortalecer nuestra marca y exponer el talento de nuestros jugadores en un escenario de primer nivel. Estamos comprometidos con ofrecer una experiencia de excelencia que refleje el orgullo, la disciplina y la calidad que distinguen a nuestra organización”, expresó el presidente de los Cangrejeros, Rolando Hourruitiner, en declaraciones escritas.

El evento se presenta como un escaparate internacional para fortalecer la presencia del baloncesto puertorriqueño fuera de la isla.

“Este partido tiene un significado muy especial para nosotros porque nos permite llegar a todos esos fanáticos puertorriqueños en Orlando que siguen nuestra liga. Entendemos que continuar expandiendo nuestra marca ayudará a aumentar la visibilidad de nuestro producto”, mencionó, de otro lado, el coapoderado de los Vaqueros, Carlos Arroyo.

La venta general de los boletos comienza este martes a través de Ticketmaster.