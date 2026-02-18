A casi un mes de que regrese el Baloncesto Superior Nacional (BSN), solo tres equipos han anunciado a sus tres refuerzos para la temporada 2026: los Indios de Mayagüez, los Atléticos de San Germán y los Santeros de Aguada.

Mayagüez, líderes de la Conferencia B el año pasado, repetirá a Sam Waardenburg y Tyrell Harrison. Su tercer importado será Nathan Sobey, quien reforzó a los Santeros en el torneo anterior.

Waardenburg, finalista al premio Jugador Más Valioso, fue una de las principales razones por las que los Indios se quedaron en 2025 a dos victorias de su primera final en 13 años. El neozelandés, de 26 años, promedió 17.1 puntos y 7.3 rebotes por juego.

Harrison, centro australiano de 26 años y 7’0” de estatura, acumuló una media de 18.8 unidades y 10.2 capturas por partido. Sin embargo, salió de las filas de Mayagüez a finales de mayo tras recibir invitaciones a campamentos de la NBA. Sobey, por su parte, tuvo un registro de 16 tantos por cotejo con Aguada.

Sam Waardenburg, de los Indios de Mayagüez, maneja el balón ante la presión de los Leones de Ponce en el segundo juego de la final de la Conferencia B del BSN. ( BSN )

San Germán también firmó a sus importados temprano. En su caso, el dirigente Eddie Casiano contará con un trío de refuerzos con experiencia en el BSN, pero que nunca habían defendido los colores de “La Cuna”: Alex Hamilton, Nick Perkins y Montrezl Harrell.

Los primeros dos jugaron en Mayagüez el año pasado, pero dieron el brinco al suroeste esta temporada. Hamilton aportó 10.3 puntos por encuentro, mientras que Perkins aportó 18.6 con 7.3 rebotes por encuentro. Harrell, en cambio, tuvo una breve estadía en Canóvanas con los Gigantes, donde acumuló una media de 14.3 unidades y seis capturas a lo largo de ocho desafíos.

Montrezl Harrell ataca el canasto en el uniforme de los Gigantes de Carolina-Canóvanas. ( Baloncesto Superior Nacional )

La estrategia de Aguada fue muy diferente, ya que dos de sus importados nunca han pisado una cancha de la llamada “liga más dura”: Admiral Schofield y John Brown III. Además, los Santeros apelaron a la nostalgia al traer de vuelta al dominicano Rigoberto “El Vikingo” Mendoza, quien lideró a la franquicia a su primer título en 2019 y cargó con el MVP de esa serie ante Ponce.

Tanto Schofield como Brown III están activos en Australia, mientras que Mendoza estuvo militando en México.

Fuera de estos tres equipos, solo los Criollos de Caguas y los Capitanes de Arecibo han oficializado la firma de dos de sus tres importados. Caguas repetirá a Travis Trice, MVP de la temporada y de la final 2024, y a Miye Oni.

Este último vistió el uniforme de los Criollos en 19 partidos de la temporada anterior al tiempo que Trice se recuperaba de una lesión en el tobillo sufrida en China. Eventualmente, fue reemplazado y terminó con un promedio de 12.8 tantos, siete rebotes y 7.2 asistencias por juego. Trice, en tanto, registró una media de 19.6 puntos con 7.3 asistencias por cotejo.

Travis Trice, refuerzo de los Criollos de Caguas, fue el Jugador Más Valioso de la temporada y la final 2024 del BSN. ( BSN / José Santana )

Ahora ambos verán acción juntos, lo que significa que la gerencia del “Valle del Turabo” podría no traer este año a Louis King o a Akil Mitchell, quienes acompañaron a Trice en el campeonato de 2024.

Arecibo, por otro lado, apostó por Jack McVeigh y Timothy Soares. McVeigh no tiene experiencia en el BSN, pero su firma promete ser una de impacto. El delantero australiano, de 29 años, es actualmente uno de los mejores jugadores de la liga de su país con un promedio de 21.8 unidades y 10 rebotes por desafío.

Soares debutó en la “más dura” con Guaynabo en 2023, pero no ha vuelto a Puerto Rico desde entonces. Se ha mantenido activo en Japón y Australia.

Otros seis equipos apenas han anunciado la firma de uno de sus tres refuerzos: los Cangrejeros de Santurce, los Gigantes de Carolina-Canóvanas, los Mets de Guaynabo, los Osos de Manatí, los Piratas de Quebradillas y los Leones de Ponce.

Santurce fue el más reciente con la contratación de Malik Beasley, un exjugador de la NBA que quedó fuera de la NBA el año pasado debido a una investigación federal en su contra por presuntas apuestas deportivas.

De ser aprobado, Beasley apunta a ser uno de los mejores refuerzos que han pasado por esta liga. En la campaña 2024-25, promedió 16.3 tantos por juego y un 41.6% en triples saliendo del banco con los Pistons de Detroit.

Malik Beasley durante la temporada 2024-25 de la NBA con los Pistons de Detroit. ( Duane Burleson )

Carolina-Canóvanas, en cambio, contrataron a Jaylen Nowell, un exenebeísta menos prominente que también salió de la NBA el año pasado. Desde entonces, se ha probado en la G League y China, donde tuvo un registro de 13.7 tantos por cotejo.

En su caso, Guaynabo repetirá a Theophilus A. Pinson Jr., que quizá fue su única nota positiva en el pasado torneo. Pinson Jr. finalizó con una media de 20.9 puntos, 4.7 rebotes y 4.5 asistencias por encuentro.

Los Osos volverán a tener en sus filas a Cheick Diallo. Esta será la tercera temporada consecutiva en la que el centro maliense, de 29 años, defenderá los colores de Manatí. Culminó la campaña anterior con un promedio de 19 unidades y 9.7 capturas por noche, casi un doble-doble.

Cheick Diallo durante la final 2024 del BSN entre los Osos de Manatí y los Criollos de Caguas. ( Carlos Rivera Giusti )

Quebradillas, por otra parte, confirmó el regreso de Emmanuel Mudiay, MVP de la temporada 2025. Mudiay cargó a los Piratas hasta la segunda posición de la Conferencia B, a pesar de la repentina salida del dirigente Juan Cardona, y promedió 23.6 tantos, 4.5 rebotes y 5.8 asistencias por juego.

Ponce ha anunciado solamente a Terence Davis, un escolta estadounidense de 28 años con experiencia tanto en la NBA como en la G League. Davis nunca ha sido parte del BSN, pero registró 14.2 puntos y 4.7 capturas en la campaña 2024-25 de la liga de desarrollo con el Herd de Wisconsin, filial de los Bucks de Milwaukee.