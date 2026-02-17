El director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Carrillo, confirmó este martes que abrió una investigación relacionada con la pesquisa federal contra Malik Beasley después de ser anunciado el pasado viernes como el primer refuerzo de los Cangrejeros de Santurce para la temporada 2026.

Beasley entró a la agencia libre de la NBA al terminar la campaña 2024-25, pero todas sus negociaciones se paralizaron tras salir a la luz que era investigado por las autoridades federales y la liga por presuntas apuestas deportivas. Los Cangrejeros, aunque informaron la semana pasada en sus redes sociales que Beasley será uno de sus importados, todavía no han sometido su contrato al BSN.

PUBLICIDAD

“Se abrió una investigación con referencia a lo que trascendió en los medios de comunicación y se le solicitó al equipo de Santurce que enviara toda la información que entienda necesaria para hacer una evaluación de todos los hechos”, explicó Carrillo a Primera Hora . “El BSN no ha recibido un contrato del jugador. Una vez se reciba, es que se hará la evaluación del mismo”, agregó.

ESPN reportó el 29 de junio que el escolta, de 29 años, era objeto de una pesquisa federal por parte de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. Como consecuencia, todas sus negociaciones y ofertas se detuvieron un día antes del inicio oficial de la agencia libre. Ninguno de los 30 equipos se quiso arriesgar, mientras que la NBA alegó que estaba cooperando en la investigación.

Dos meses después, Steve Haney, abogado de Beasley, aseguró que su cliente no estaba siendo investigado y que no había sido acusado de ningún delito. Según fuentes de ESPN, al menos una casa de apuestas deportiva en Estados Unidos detectó un interés inusual en las apuestas sobre las estadísticas de Beasley a partir de enero de 2024.

Carrillo, por su parte, evitó entrar en detalles sobre si la investigación que está realizando busca determinar la elegibilidad de Beasley para jugar en el BSN, pero afirmó que procura recopilar todos los elementos necesarios para tomar la decisión correcta ante una situación nunca antes vista en la llamada “liga más dura”.

“Yo estoy haciendo una investigación de todos los elementos de juicio que yo pueda encontrar para, en su momento, hacer una determinación. En estos momentos, yo no te puedo decir si se va a aprobar o no”, sostuvo el director de torneo.

PUBLICIDAD

“Esto es una situación novel. Esta es la primera vez que se plantea algo como esto en la liga. No hay un precedente en cuanto a esto, por lo tanto yo tengo que buscar toda la información posible para hacer una o dos cosas: evaluar el contrato del jugador cuando se presente o pedir unas recomendaciones al respecto”, continuó.

Beasley promedió 16.3 puntos por juego y un 41.6% en triples saliendo del banco con los Pistons de Detroit en la temporada 2024-25 de la NBA. Llegará al BSN para demostrar que sigue siendo un jugador de impacto y mantenerse activo mientras intenta conseguir un contrato en la NBA.

“Un saludo a Bad Bunny y a los Cangrejeros por darme la oportunidad de simplemente jugar al básquet. Con todo lo que ha pasado, quería estar cerca de casa y darme la oportunidad de volver a ser visto”, escribió Beasley en una publicación en Instagram el pasado sábado.

“Viniendo de mi mejor temporada en la NBA, sé que de aquí solo puedo seguir creciendo. La dedicación no ha cambiado. Estoy más humilde que nunca y he aprendido mucho sobre mí mismo durante todo este proceso. Si todavía están conmigo, sigan conmigo”, abundó.