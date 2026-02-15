Los Cangrejeros de Santurce sacudieron este viernes el panorama del Baloncesto Superior Nacional (BSN) cuando anunciaron a Malik Beasley como su primer refuerzo para la temporada 2026.

Beasley, un escolta estadounidense de 29 años y 6’4” de estatura, atravesó su mejor momento el año pasado en la NBA al promediar 16.3 puntos por juego y un 41.6% en triples saliendo del banco con los Pistons de Detroit.

Había firmado un contrato de un año por $6,000,000 con Detroit y, luego de concluir la campaña, entró a la agencia libre. Sin embargo, sus negociaciones se detuvieron tras conocerse que estaba siendo investigado por las autoridades federales y la NBA por presuntas apuestas deportivas.

PUBLICIDAD

Ningún equipo decidió arriesgarse y quedó fuera de la liga. Esto lo llevó a los Cangrejeros, con quienes podrá mantenerse activo mientras intenta regresar a la NBA.

“Un saludo a Bad Bunny y a los Cangrejeros por darme la oportunidad de simplemente jugar al básquet. Con todo lo que ha pasado, quería estar cerca de casa y darme la oportunidad de volver a ser visto”, escribió Beasley en una publicación en Instagram este sábado.

“Viniendo de mi mejor temporada en la NBA, sé que de aquí solo puedo seguir creciendo. La dedicación no ha cambiado. Estoy más humilde que nunca y he aprendido mucho sobre mí mismo durante todo este proceso. Si todavía están conmigo, sigan conmigo”, agregó.

Para el dirigente y analista Tony Ruiz, la llegada de Beasley a Santurce en un momento que Bad Bunny parece estar en la cima del mundo no es casualidad. Benito Martínez, coapoderado de los Cangrejeros, viene de convertirse en el primer artista en ganar la categoría de “Álbum del Año” de los Grammy con un disco completamente en español: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Además, se encargó la semana pasada del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, el cuarto más visto en la historia.

“Santurce apretó, punto”, dijo Ruiz. “Bad Bunny no va a desperdiciar todo lo glorioso que a él le está pasando en el sentido de que ganó tres Grammy, cantó en el Super Bowl, la gira que está haciendo ha sido un éxito y realmente lo único que le falta es quedar campeón en el BSN”, opinó el entrenador.

PUBLICIDAD

“Creo que él (Bad Bunny) va a venir este año totalmente a eso. Su objetivo es buscar ese campeonato y pienso que el mensaje lo envió. La firma de Beasley es una de impacto. Se trata de un jugador demasiado sólido, que promedió 16 puntos el año pasado en la NBA. Tuvimos el año pasado a Chris Duarte y este año lo tenemos a él. Esto dice mucho de cómo viene el equipo de Santurce este año”, continuó.

Bad Bunny durante un juego de los Cangrejeros de Santurce. ( Suministrada )

Santurce, adquirido por Bad Bunny y su socio Noah Assad en 2021, terminó la campaña anterior en la segunda posición de la Conferencia A con marca de 22-12 y se quedó a una victoria de clasificar a la serie final, pero fue eliminado por los eventuales campeones Vaqueros de Bayamón. A pesar de lo bien que lucieron, los Cangrejeros tuvieron una debilidad a lo largo del torneo que quizá les costó su primer cetro desde 2007: sus importados.

A diferencia de Bayamón, los crustáceos cambiaron constantemente de refuerzos y al terminar la temporada habían firmado 11: Christopher Goulding, Justin Patton, Troy Brown Jr., Thomas Robinson, Mojave King, Hassan Whiteside, Jared Sullinger, Jonah Bolden, Ian Clark, Dezmine Wells y Kenneth Faried. Esto no será posible en 2026 después de que la junta de directores del BSN estableciera un límite de seis cambios de importados antes de la fecha límite de cambios y hasta dos sustituciones más durante la postemporada bajo el Artículo 22.1 del Reglamento del BSN. No obstante, Ruiz entiende que el Beasley encaja a la perfección con el estilo de juego del elenco nativo de Santurce, encabezado por Angelito Rodríguez y Walter Hodge Jr.

PUBLICIDAD

“Él está fuera de la NBA por la investigación, no porque lo cortaron. Esto te dice que este jugador va a usar a Puerto Rico como barómetro para vender la imagen de que está listo para otra oportunidad en la NBA. Hay que destacar que el año pasado Santurce tuvo mala suerte con las lesiones y no la pegaron con los refuerzos”, indicó el también comentarista.

“Ellos están buscando ahora mismo refuerzos que se adapten a sus jugadores nativos porque esa es la temática en Santurce. Allí tú no buscas un refuerzo de nombre. El refuerzo que tú buscas en Santurce es a base de sus nativos y siempre ha sido así hasta cuando estaba Angelo Medina”, abundó. “Es un tirador nato que va por tierra y puede terminar en transición. Cuando tú tienes a un Walter o un Angelito que quieren empujar el balón, tú necesitas a un jugador que pueda jugar ese juego alegre y este tiene puntos en las manos”.

Una segunda oportunidad

A su edad, Beasley tiene todas las herramientas para dejar su huella en la llamada “liga más dura”. Aún así, la pesquisa federal en su contra sigue siendo un factor por el que muchas franquicias hubiesen preferido no vincularse con él. Según fuentes de ESPN, la investigación surge a raíz de alegaciones de apuestas indebidas durante juegos de la temporada 2023-24 de la NBA mientras militaba con los Bucks de Milwaukee. Ruiz, en cambio, piensa que los Cangrejeros hicieron lo correcto en darle una segunda oportunidad al exenebeísta.

PUBLICIDAD

“Los Cangrejeros no se corrieron ningún riesgo. ¿Quiere decir que a una persona, a la cual no han encontrado culpable, no se le puede dar ningún tipo de oportunidad? ¿Y si el tipo se reivindica y quiere realmente volver a su carrera? Cualquier ser humano puede cometer un fallo y pienso que él se quiere reivindicar totalmente. Pienso que la seriedad de la firma va más allá de lo que es, porque le va a servir de trampolín para lo que realmente será su carrera, que es la NBA”, sostuvo el dirigente.

No ve a Cousins en Santurce

Los Cangrejeros también tienen en su lista de reservas a DeMarcus Cousins, a quien adquirieron en la temporada muerta mediante un cambio con los Mets de Guaynabo por Hassan Whiteside. Cousins es, sin duda, otro refuerzo de impacto en el BSN que promedió 18.2 puntos, 9.0 rebotes y 4.7 asistencias en 2025 con los metropolitanos. Pese a esto, Ruiz no cree que el cuatro veces All-Star en la NBA sea la pieza adecuada para acompañar a Beasley este año.

“Yo no veo a DeMarcus Cousins en ese equipo. Cousins necesita demasiado protagonismo y Santurce no necesita una persona de protagonismo, necesita una persona de equipo. Cuando tienes a un jugador de equipo, vas a ver la diferencia”, señaló el entrenador.

El torneo 2026 del BSN está programado para comenzar el 21 de marzo con un juego entre los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce en el Palacio de los Deportes.