El campeón mundial boricua Oscar Collazo utilizará su combate del 14 de marzo en el Honda Center, en California, ante el estadounidense Jesús Haro como antesala a la esperada, pero aún no confirmada reyerta contra el filipino Melvin Jerusalem.

Aunque Collazo, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la Asociación Mundial de Boxeo (OMB) y The Ring Magazine, estaba encaminado a enfrentar en marzo a Jerusalem, dueño de la faja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en busca de unificar otra correa en las 105 libras, el pleito no se concretó.

PUBLICIDAD

Según explicó el propio campeón a Primera Hora en una conversación vía telefónica, las negociaciones no prosperaron.

“No se pudo llegar a un acuerdo para ser justo con cada peleador y esto es un negocio. Entonces se sumó este peleador (Haro), que viene con hambre y viene con ese deseo de ser campeón mundial. Y nosotros preparados como siempre, por cualquier tipo de peleador que nos pongan de frente”, manifestó el peleador puertorriqueño.

Collazo aseguró que el diálogo con el equipo de Jerusalem se dio en buenos términos y que la pelea está prevista para celebrarse en los meses de junio o julio.

“Se habló sanamente con ellos para cuadrar esa pelea para el verano, tanto que sea en Puerto Rico o en Estados Unidos. Tan pronto acabe esta, por Dios por delante salir victorioso, tenemos esa pelea cuadrada para el verano. Queremos hacerla aquí en Puerto Rico”, agregó Collazo, de 29 años.

Sin embargo, el púgil villalbeño (13-0, 10 KO’s) comentó que cuánto más solicita un combate en la isla, más lejos la ubican.

A defender sus cinturones

Representado por Miguel Cotto Promotions y Golden Boy Promotions, Collazo agradeció la oportunidad de realizar una nueva defensa titular para mantener el ritmo antes de verano.

El boricua no ve acción desde septiembre cuando defendió sus fajas tras vencer al filipino Jayson Vayson por nocaut técnico en el séptimo asalto en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California.

“Estamos contentos y agradecidos con la compañía que me pudo conseguir esta pelea para hacer otra defensa y me siento muy bien. La condición está óptima, como siempre”, dijo.

PUBLICIDAD

El campeón aseguró que se encuentra en campamento en Guayanilla desde principios de noviembre.

“Buscamos pelear por lo menos tres veces este año. La importancia de esta pelea es que nos va a llevar a nosotros cómodos para el verano. No peleamos desde septiembre, volvemos ahora en marzo y ya para verano, estamos calientes”, mencionó.

Sobre Haro (13-3, 2 KO’s), séptimo clasificado de la AMB, Collazo comentó que es un peleador que busca el contraataque. Para este combate, el boricua añadió en sus entrenamientos ejercicios para aumentar la fuerza abdominal, coordinación y balance.

“Va hacia atrás con un buen boxeo que tiene y nosotros estamos enfocados para meter presión, pero inteligente y colocar nuestro golpe, que es lo que sabemos hacer; ir abajo, usar bien el jab y contraatacarlo”, manifestó.

“Es bien importante utilizar el jab y la mano adelante. Vamos a demostrar todo lo que tenemos en el almacén con este peleador”, añadió el boxeador.

Haro tuvo su última pelea el 24 de mayo de 2025. En dicha batalla, derrotó por nocaut en el cuarto asalto al también estadounidense Jaime Guevara.