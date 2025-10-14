Toronto. Con otro triunfo en Toronto, los ascendentes Mariners de Seattle se colocaron a dos victorias del la primera aparición en Serie Mundial del equipo.

Los dominicanos Jorge Polanco y Julio Rodríguez conectaron jonrones de tres carreras, Josh Naylor añadió un cuadrangular con uno a bordo y los Mariners tomaron una ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 10-3 a los Blue Jays de Toronto el lunes.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, se dirigió a casa para el tercer juego el miércoles necesitando dos victorias más en la serie al mejor de siete para terminar con esa sequía.

PUBLICIDAD

“Estamos muy emocionados de volver a casa”, dijo el manager de los Marineros, Dan Wilson. “Sabemos cómo va a ser esa atmósfera”.

Toronto tuvo seis hits, solo uno después de la segunda entrada, y terminó con ocho imparables en los primeros dos juegos. La estrella de los Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., se fue de 3-0 con una base por bolas y no ha bateado de hit en la serie.

“El poder no ha estado ahí para nosotros, ha estado ahí para ellos”, dijo el manager de los Blue Jays, John Schneider.

Rodríguez pegó un vuelacercas para una ventaja de 3-0 con tres bateadores en contra del novato Trey Yesavage, un joven de 22 años que apenas hacía su quinta apertura en las Grandes Ligas.

Nathan Lukes y el mexicano Alejandro Kirk tuvieron sencillos productores en la mitad inferior contra Logan Gilbert, y el sencillo impulsador de Lukes empató la pizarra en la segunda entrada.

El cuadrangular de tres carreras de Polanco contra Louis Varland puso a Seattle nuevamente adelante 6-3 en la quinta.

“Conseguir el jonrón de tres carreras fue un gran cambio para nosotros”, dijo Wilson.

Schneider culpó a la mala ubicación de los lanzamientos por el cuadrangular crucial de Polanco.

“No ejecutamos donde queríamos y pagamos el precio”, dijo.

J.P. Crawford añadió un sencillo remolcador en la sexta y Naylor bateó un jonrón de dos carreras en la séptima contra Braydon Fisher.

Seis de los primeros siete hits de Polanco en esta postemporada impulsaron carreras. Tuvo el sencillo que terminó el juego en la 15ta entrada del partido decisivo de la Serie Divisional del viernes contra Detroit y se fue de 4-2 con dos carreras impulsadas en la victoria de Seattle 3-1 en el primer juego de la serie de campeonato.

“Ha aparecido en situaciones donde hemos tenido corredores en base, y ha podido hacer el trabajo y remolcarlos”, dijo Wilson. “De eso se trata este juego”.

Los dos jonrones anteriores de Polanco este octubre fueron contra Tarik Skubal de Detroit, el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana.