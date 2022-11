Caroline O’Connor no sabía cuál era su techo cuando ingresó al mundo de los negocios deportivos, simplemente porque había muy pocos ejemplos de mujeres que recorrieron su camino.

Resulta que ella no tenía límite.

Los Marlins de Miami ascendieron a O’Connor al puesto de presidenta de operaciones comerciales el lunes, convirtiéndose en la primera franquicia deportiva importante de EE. UU. en tener a mujeres sirviendo simultáneamente como presidenta y gerente general. Los Marlins hicieron historia al contratar a Kim Ng como gerente general en noviembre de 2020. Dos años después, han hecho otro movimiento significativo.

“Cuando hablo con chicas jóvenes, realmente me gusta que me vean en mi papel porque no sentí que tuviera ese modelo a seguir”, dijo O’Connor. “Y quiero que la gente se vea a sí misma cuando me vea y sepa que es una posibilidad”.

O’Connor es solo la segunda mujer en ocupar el cargo de presidenta de un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol. Catie Griggs, de Seattle, es la otra. Fue traída a los Marlins por el entonces CEO Derek Jeter en 2017 como vicepresidenta sénior y jefa de personal, luego se convirtió en directora de operaciones del equipo en 2019.

Ng maneja el negocio en el campo, O’Connor maneja el negocio fuera del campo.

“Somos afortunados de tener a alguien con la perspicacia comercial y la visión de Caroline al frente de nuestras operaciones comerciales diarias”, dijo el presidente y propietario principal de los Marlins, Bruce Sherman. “Su pasión e impulso por el éxito no tiene comparación en nuestro juego y en el mercado del sur de la Florida. Su liderazgo continuará guiando a la organización de los Marlins hacia nuestro objetivo de éxito sostenido mientras crea estrategias para nuevas empresas adicionales para hacer crecer nuestro negocio y mejorar el reconocimiento de nuestra marca”.

El camino de O’Connor hasta este lugar fue, en cierto modo, involuntario. Era una atleta en la escuela secundaria en Nueva Jersey (jugaba baloncesto, tenis, fútbol y softbol) y fue a la universidad en Rutgers y la Universidad de Nueva York. Primero estudió computación y luego finanzas.

Trabajó para algunos lugares poderosos: IBM, UBS Investment Bank, Morgan Stanley. Ella no estaba pensando en una carrera en los deportes.

Y luego llamó Jeter.

Caroline O'Connor aparece aquí con el dueño principal de los Marlins, Bruce Sherman. ( Lynne Sladky )

“Una oportunidad única en la vida”, dijo O’Connor.

Ella ha estado con los Marlins desde entonces.

Miami ha estado tratando de cambiar las cosas, dentro y fuera del campo, durante la mayor parte de las últimas dos décadas. Jeter era parte del grupo propietario que asumió el control en 2017. Se fue, pero dos de sus empleados más importantes, Ng y O’Connor, ahora tienen la tarea de terminar el trabajo.

O’Connor ha visto progreso. La asistencia en la temporada pasada aumentó un 12% con respecto a 2019, la última vez que hubo una temporada completa de béisbol sin interrupciones por la pandemia ni restricciones importantes, aunque todavía queda un largo camino por recorrer antes de que Miami obtenga la multitud que busca.

O’Connor ha supervisado el crecimiento de las ventas de boletos de temporada. Con el Clásico Mundial de Béisbol 2023 llegando a Miami para las tres rondas en marzo, incluido el juego de campeonato, los Marlins saben que vendrán grandes multitudes. O’Connor está obsesionado con cómo lograr que esas personas regresen como clientes de los Marlins.

“Creo que es un lugar realmente especial”, dijo. “Y diría que si no nos sintiéramos tan convencidos de este mercado y la oportunidad que está aquí, no estaríamos tan emocionados de venir todos los días. Creo que tenemos tanta gente en este mercado que ama el entretenimiento, ama los deportes, ama el béisbol, ama reunirse y salir. Solo está tratando de crear una experiencia que atraiga a todos”.

El papel cada vez mayor de las mujeres en el liderazgo del béisbol no pasa desapercibido para O’Connor. Griggs lidera a los Marineros; Laura Day es la vicepresidenta ejecutiva y directora comercial de Minnesota; Kellie Fischer tiene un papel similar en Texas, como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de los Rangers.

PUBLICIDAD

“He sido increíblemente afortunado porque he tenido mucho apoyo de muchas personas diferentes, independientemente del género, durante toda mi carrera”, dijo Griggs a principios de este año en un panel en la Universidad de Seattle. “Dicho esto, no he podido ver a muchas personas que se parecen a mí haciendo las cosas que hago. … No tengo muchos modelos a seguir”.

O’Connor siente lo mismo. A ella no le importa la descripción de “pionero”. Simplemente se ocupa de todos los detalles de su trabajo, que incluyen sentarse con grupos comunitarios y organizaciones cívicas, incluso almorzar el mes pasado con el Cónsul General de Japón en su residencia de Miami, sabiendo que su éxito ahora podría facilitar que las mujeres la sigan. .

“Se necesita una comunidad real para apoyarme”, dijo O’Connor. “El equipo con el que trabajo hoy, el equipo que me apoya todos los días, siento que esto es un reflejo de todos ellos y de lo que hemos producido juntos. Puede que tenga el título, pero por supuesto pienso en todas las personas que me ayudan a conseguirlo”.