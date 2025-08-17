Cincinnati. El venezolano Andruw Monasterio conectó un jonrón de tres carreras en la undécima entrada y los Brewers de Milwaukee ganaron su decimocuarto juego consecutivo, un récord de la franquicia, al superar el sábado 6-5 a los Reds de Cincinnati.

También fue la decimotercera serie consecutiva que los Reds han perdido ante Milwaukee.

El dominciano Elly de la Cruz anotó con un elevado de sacrificio en la undécima y su compatriota Noelvi Marte conectó un jonrón en solitario para reducir la diferencia a una carrera.

Matt McLain bateó profundo al jardín central, pero Brandon Lockridge atrapó la pelota para el último out.

Trevor Megill (4-2) permitió una carrera y un hit, ponchando a dos en la décima. Nick Mears consiguió su primer salvamento de la temporada.

El zurdo de los Reds, Joe La Sorsa (0-1), permitió tres carreras y tres hits.

Por los Brewers, los venezolanos William Contreras de 5-2, Monasterio de 1-1 con una anotada y tres producidas. El dominicano Steward Berroa de 1-0.

Por los Reds, los dominicanos De la Cruz de 4-1 con una anotada, Miguel Andújar de 5-2, Santiago Espinal sin turno pero con una remolcada, Marte de 5-2 con una anotada y una producida.