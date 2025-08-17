¡Los más calientes en las Mayores! Milwaukee consigue su decimocuarta victoria consecutiva
Los Brewers derrotaron a Cincinnati para elevar su marca a 78-44, la mejor en MLB.
Cincinnati. El venezolano Andruw Monasterio conectó un jonrón de tres carreras en la undécima entrada y los Brewers de Milwaukee ganaron su decimocuarto juego consecutivo, un récord de la franquicia, al superar el sábado 6-5 a los Reds de Cincinnati.
También fue la decimotercera serie consecutiva que los Reds han perdido ante Milwaukee.
ANDRUW MONASTERIO 3-RUN 💣— MLB (@MLB) August 17, 2025
THERE'S NO QUIT IN THESE @BREWERS! pic.twitter.com/OoIBlIDBdn
El dominciano Elly de la Cruz anotó con un elevado de sacrificio en la undécima y su compatriota Noelvi Marte conectó un jonrón en solitario para reducir la diferencia a una carrera.
Matt McLain bateó profundo al jardín central, pero Brandon Lockridge atrapó la pelota para el último out.
Trevor Megill (4-2) permitió una carrera y un hit, ponchando a dos en la décima. Nick Mears consiguió su primer salvamento de la temporada.
El zurdo de los Reds, Joe La Sorsa (0-1), permitió tres carreras y tres hits.
Por los Brewers, los venezolanos William Contreras de 5-2, Monasterio de 1-1 con una anotada y tres producidas. El dominicano Steward Berroa de 1-0.
Por los Reds, los dominicanos De la Cruz de 4-1 con una anotada, Miguel Andújar de 5-2, Santiago Espinal sin turno pero con una remolcada, Marte de 5-2 con una anotada y una producida.