Chicago. Rick Welts estuvo allí, exactamente 40 años antes, cuando comenzó la lotería del draft de la NBA. Trabajaba para la liga en ese entonces y estaba en la sala cuando se realizó la primera.

Y parece que ha pasado gran parte de las cuatro décadas siguientes desmintiendo los rumores de que la lotería de 1985 fue manipulada para que los Knicks de Nueva York obtuvieran a Patrick Ewing.

Dadas todas las medidas extraordinarias —incluidos testigos, contadores, grabación en video del evento— que se toman para realizar algo así, es razonable concluir que la lotería de 2025 tampoco fue amañada.

Pero podría arreglar a los Mavericks de Dallas.

PUBLICIDAD

“La diversión comienza ahora”, dijo el lunes por la noche Welts, CEO del equipo, después de que los Mavs ganaran la lotería de este año y obtuvieran la oportunidad de seleccionar al fenómeno de Duke, Cooper Flagg, con la primera selección global el próximo mes.

Más precisamente, quizás, la diversión se reanuda ahora.

Los Mavs eran pura diversión no hace tanto tiempo. Por estas fechas el año pasado, estaban en camino a las Finales de la NBA. Luka Doncic era una estrella en una ciudad que, lo sentimos Cowboys, ya no es solo una ciudad de fútbol americano y no lo ha sido desde hace tiempo. Kyrie Irving deslumbraba. Había mucha emoción.

Y luego, bueno, todos saben lo que pasó.

Los Mavericks sorprendieron a la liga al concretar un intercambio con los Lakers de Los Ángeles, enviando a Doncic para ser compañero de equipo de LeBron James y recibiendo a Anthony Davis a cambio. Fue como si al gerente general Nico Harrison le hubieran cambiado oficialmente el nombre a “Fire”, porque eso fue todo lo que los fans gritaban durante semanas: “¡Fire Nico!“, que en español significa despidan a Nico!”

Los jugadores siguieron lesionándose —Irving se rompió el ligamento anterior cruzado aproximadamente un mes después del intercambio— y la esperanza, realísticamente, desapareció. Dallas logró llegar al play-in, pero no a los playoffs.

“Honestamente, no ha habido mucha diversión alrededor de los Mavericks en los últimos tres meses”, dijo Welts. “Así que creo que para todos en la organización, desde el gobernador del equipo Patrick Dumont hasta Nico Harrison, el entrenador Jason Kidd y todo nuestro personal, ha sido mucho que cargar durante estos meses. Y que esto haya sucedido, es increíble”.

PUBLICIDAD

Dumont, quien también ha sido criticado por permitir que Harrison intercambiara a Doncic, no estaba viendo la lotería en tiempo real. Estaba recibiendo actualizaciones del exgobernador Mark Cuban, quien llamó para decir que los Mavs habían saltado al top 4 y, cree, luego para decir que los Mavs ganaron. Resulta que Dumont no está exactamente seguro de qué dijo Cuban —aparentemente estaba gritando con bastante fuerza y emoción.

“Escuchen, todos, incluido Patrick, han pasado por mucho en estos tres meses”, dijo Welts. “Esto es simplemente un momento de euforia, un soplo de aire fresco para la franquicia, que realmente sientes como un nuevo comienzo”.

Welts había estado diciéndole a cualquier amigo que quisiera escucharlo en las últimas semanas que los Mavs ganarían la lotería. No tenía forma de saberlo, obviamente. Pero el único problema que prevé ahora tras la lotería es encontrar el tiempo para responder cientos de mensajes de felicitación.

Un buen problema para tener, sin duda. La lotería de 1985, nunca la olvidará. Lo mismo va para la de 2025.

“Tengo muchas historias sobre esa”, dijo Welts sobre la de 1985. “Pero voy a recordar esta más”.