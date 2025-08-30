Juncos. Cuando Kalvin Monge se tiró en el terreno y atrapó el último out que selló la victoria de los Mulos de Juncos, las más de 4,000 personas que se dieron cita el viernes al Estadio Mariano “Nini” Meaux enloquecieron.

Las cervezas volaban en las gradas mientras los jugadores de la novena junqueña celebraban el histórico triunfo dentro del diamante.

¡El último out de los máximos campeones Mulos de Juncos, reyes del 2025! 🏆⚾️🇵🇷

Los Mulos habían blanqueado, 4-0, a los Leones de Patillas en el sexto juego de la serie final para capturar su undécimo campeonato de la Liga de Béisbol Superior Doble A, un resultado que los consolidaba como el equipo más ganador en la historia del torneo.

“Ahora estamos en la historia del Béisbol Doble A. Nos sentimos bien contentos por poder traer este campeonato a la ciudad de Juncos”, dijo Raúl Casanova, dirigente de Juncos, a Primera Hora en medio de la fiesta que se desató en el “Nini”.

“Tenía 20 mil emociones desde la octava entrada cuando pudimos ampliar nuestra ventaja a 4-0. Había muchas emociones, pero, más que todo, eran emociones agradeciéndole al Señor por esta bendición. A lo mejor la gente solo ve este espectáculo, pero el Señor siempre nos ha cuidado. Me puso aquí por un motivo. Gracias a él pudimos alcanzar el campeonato”, continuó.

El exjugador de las Grandes Ligas asumió la dirección de los Mulos en la temporada muerta, luego de que fueran eliminados por los Titanes de Florida en la semifinal nacional de la temporada pasada. Juncos llevó la serie a un séptimo partido, pero perdió el decisivo frente a los eventuales campeones.

Casanova no fue la única adición que hizo el apoderado Jeovhanni Nieves para reforzar la plantilla de los Mulos. La franquicia también firmó a los guardabosques Gerardo “Coco” Velázquez, Michael Arroyo y Melvin Collazo, así como al lanzador zurdo Nelvin Fuentes. Por esto, las expectativas de Juncos siempre fueron campeonato o nada.

Los Mulos cerraron la fase regular con marca de 13-7, empatados con los Guerrilleros de Río Grande y los Cariduros de Fajardo en la primera posición de la Sección Este. En la semifinal B del Este, eliminaron a Fajardo en cuatro partidos.

Luego, ganaron su sección y avanzaron al Carnaval de Campeones después de sobrevivir una serie de siete encuentros con Río Grande. Aunque estuvieron a punto de quedar fuera del Carnaval, terminaron en el cuarto puesto con récord de 4-3 y poncharon su boleto a la gran final al sacar del camino a los Patrulleros de San Sebastián en la semifinal nacional A.

“Todos los equipos sueñan con este momento. Nosotros sabíamos que teníamos un gran equipo y pudimos hacer los ajustes en el camino. Muchachos, como Luis Román, Jean Ortiz y Jan Rivera, elevaron su juego. Por esa sencilla razón estamos en esta posición y somos campeones”, declaró Casanova.

Román, quien fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP, en inglés), se encargó de enterrar a los Leones en el escenario más importante. El antesalista bateó para .350 y fue el líder en carreras anotadas con cinco, en triples con dos y en carreras empujadas con cinco. Admitió que la forma que concluyó el torneo anterior le sirvió de motivación este año.

Luis Roman fue premiado como Jugador Más Valioso de la final. ( Eileen Quintero )

“Llevaba nueve años esperando esta final. Mi último campeonato fue en 2016. Tenía esa meta de quedar campeón este año, especialmente con lo que sucedió el año pasado. La forma como perdimos contra los Titanes se me quedó. Tuve esa espinita todo el año”, confesó Román a este medio.

“Pero todavía no puedo creer lo del MVP. Hubo muchos jugadores que hicieron excelente trabajo, así que pudo haber ido a cualquier otro pelotero del equipo, como Rubén (Ramírez)”, abundó.

El tercera base fue pieza clave para que Casanova pudiera ganar su segundo título como dirigente en la Doble A. El primero lo capturó hace 14 años con los Jueyeros de Maunabo. Y aunque Román sueña con repetir esta hazaña la próxima temporada, dijo entre risas que, por ahora, lo único que deseaba era descansar tras una campaña tan intensa.