Los Mulos de Juncos de la pelota Doble A lanzan una cerveza especial para sus fanáticos
La bebida será presentada este viernes en FOK Brewing Co. en Caguas.
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Los Mulos de Juncos presentarán este viernes la primera edición de la Cerveza Mulos de Juncos, un producto conmemorativo dedicado a la conquista del campeonato de la sección Este en la temporada 2026 del Béisbol Superior Doble A.
El lanzamiento se llevará a cabo desde las 7 p.m. en FOK Brewing Co., en Caguas, en una actividad gratuita para la fanaticada. La organización destacó que se trata de la primera cerveza oficial de un equipo del Béisbol Superior Doble A de Puerto Rico.
La cerveza es una American Lager de 5.2% de alcohol por volumen, desarrollada en colaboración con FOK Brewing Co. Su etiqueta incluye el roster completo de los Mulos de la temporada 2026, además del cuerpo técnico, administradores y el grupo encargado de la transmisión radial de los partidos.
El diseño incorpora elementos del Estadio Mariano “Niní” Meaux, como el diamante y las distancias de sus verjas, mientras que las líneas rojas hacen referencia al tradicional uniforme a rayas del equipo.
“La idea de crear la Cerveza Mulos de Juncos surge como una manera de agradecer y rendir homenaje a los fanáticos que, generación tras generación, han respaldado a uno de los equipos de mayor tradición”, dijo Josué J. González, coapoderado de los Mulos.
La actividad contará con música en vivo y la participación de jugadores, integrantes del cuerpo técnico y directivos. También se venderán botellas en paquetes de cuatro, camisas y vasos conmemorativos, además de cerveza de barril.
La primera edición será limitada y estará disponible posteriormente en FOK Brewing Co. y comercios seleccionados de Juncos.
Los Mulos de Juncos son el equipo con más campeonatos nacionales en la Liga de Béisbol Superior Doble A de Puerto Rico con 11 títulos.