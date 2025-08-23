Los Mulos de Juncos se colocaron a mitad de camino en la serie final del Béisbol Doble A, al vencer 5-1 a los Leones de Patillas este viernes, ante más de 2 mil fanáticos en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce.

Es la primera victoria para un equipo visitante en la serie, que ahora dominan los Mulos 2-1. Fue también el primer partido con anotaciones de ambos equipos, luego de dos blanqueadas consecutivas a favor de los locales durante el primer fin de semana del baile de coronación.

El estelar zurdo Luis Cintrón se acreditó el triunfo tras lanzar seis entradas en blanco, en las que permitió siete hits y ponchó a un bateador. En total, acumula 10 entradas sin permitir carreras en la serie. En relevo completaron el trabajo el zurdo Nelvin Fuentes y el derecho Kenny Burgos.

Juncos tomó ventaja definitiva en la parte alta del segundo episodio con dos carreras, producto de sencillos consecutivos de José “Blanky” Rivera y Gerardo “Coco” Velázquez. Ambas anotaciones fueron fabricadas frente a los envíos del zurdo Ryan Muñoz, quien lanzó siete entradas con dos ponches y siete imparables permitidos.

Patillas descontó en el séptimo acto con un sencillo de Reymond Fuentes que remolcó a Elerie Rivera. Sin embargo, un hit de Joel Fuentes en el octavo episodio produjo dos anotaciones para despegar 4-1 a los Mulos, y un sencillo de Jean Ortiz empujó la quinta vuelta en el noveno.

La serie continúa este sábado a las 7:30 p.m. con el cuarto juego, en el Estadio Mariano “Niní” Meaux de Juncos. El quinto encuentro será el domingo a las 6:00 p.m., en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce.