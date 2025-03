Los Mulos de Juncos se impusieron en el duelo de invictos ante los subcampeones Azucareros de Yabucoa con una blanqueada 2-0, en la segunda tanda sabatina de la recién comenzada temporada 2025 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Juncos se mantiene invicto en la sección Este con récord de 3-0, mientras que Yabucoa ahora juega para 2-1 en el Sureste.

El derecho Rubén Ramírez se combinó con el zurdo Nelvin Fuentes para limitar a solo dos hits la ofensiva de los Azucareros. Ramírez se llevó la victoria tras lanzar siete entradas, mientras que Fuentes se apuntó el salvamento.

Las dos carreras de los Mulos fueron anotadas en el cuarto episodio, impulsadas por Jan Rivera y Joel Fuentes.

PUBLICIDAD

En otros choques del Este y Sureste, los Cariduros de Fajardo extendieron su buen arranque a 3-0 al vencer 6-2 a los Samaritanos de San Lorenzo. Miguel Fontánez ponchó a nueve en 6.1 entradas y Diego Ginés sacudió un jonrón con tres carreras impulsadas. Además, los Leones de Patillas escalaron al tope del Sureste con un triunfo 6-3 sobre los Halcones de Gurabo.

En el Norte, los campeones defensores Titanes de Florida vencieron 9-1 a los Montañeses de Utuado, con cuatro hits en igual cantidad de turnos de Ian Laureano. Los Arenosos de Camuy también triunfaron con marcador de 9-1 ante los Atenienses de Manatí, y los Industriales de Barceloneta superaron 16-8 a los Tigres de Hatillo, con cuatro impulsadas de José Aneudi Rojas.

Cabe destacar que este fue el primer juego nocturno de los Industriales en su Estadio José Ignacio Machado desde 2017.

En la Central, los Polluelos de Aibonito y Pescadores del Plata de Comerío continuaron su marcha impecable.

Los Polluelos superaron 10-9 a los Bravos de Cidra en 10 entradas. Gerardo González tuvo una jornada perfecta al batear de 6-6 con dos carreras remolcadas y tres anotadas, quedándose a ley de un cuadrangular para completar el ciclo.

Mientras, los Pescadores del Plata vencieron 4-3 a los Criollos de Caguas, apoyados en una brillante actuación del zurdo Héctor Hernández, quien ponchó a 10 en siete capítulos, y un cuadrangular de José Rivera.

En la Metro, los Mets de Guaynabo, Guardianes de Dorado y Melao Melao de Vega Baja sumaron victorias.

PUBLICIDAD

Los Mets derrotaron 3-1 a los Maceteros de Vega Alta con sólida labor del zurdo Orlando Díaz. Por su parte, los Guardianes vencieron 7-1 a los Lancheros de Cataño, con 10 ponches de Mad Salgado, y el Melao Melao dominó 6-3 a los Gigantes de Carolina con una destacada labor de Eddy Reynoso desde la lomita.

En el cruces occidentales, todos los equipos del Noroeste salieron victoriosos ante el Suroeste.Los Patrulleros de San Sebastián superaron 4-3 a los Cardenales de Lajas en 10 episodios, con triunfo para el relevista Joshua Torres. Los Libertadores de Hormigueros doblegaron 7-3 a los Petateros de Sabana Grande, con 12 ponches en seis entradas de Michael Marrero, y los Navegantes de Aguada dominaron 8-2 a los Petroleros de Peñuelas, con 7.1 episodios de José Chaparro.

Además, los Tiburones de Aguadilla arrollaron 13-4 a los Piratas de Cabo Rojo, y los Fundadores de Añasco apabullaron 16-5 a los Cafeteros de Yauco, con tres remolcadas de Jonathan Laureano.

Juegos suspendidos por lluvia

La jornada sabatina contó con seis juegos suspendidos por lluvia: Salinas vs. Coamo, Las Piedras en Maunabo, Santa Isabel vs. Guayama, Barranquitas en Cayey, Ponce vs. Juana Díaz y Río Grande en Humacao.