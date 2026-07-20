Los campeones defensores Mulos de Juncos y los Gigantes de Carolina respondieron el domingo en la carretera para extender sus respectivas series semifinales en la continuación del Final Four 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

No obstante, las series continúan favoreciendo 3-2 a los Pescadores del Plata de Comerío y los Azucareros de Yabucoa.

Los Mulos dominaron 7-5 a los Pescadores del Plata en el Estadio Carlos Bonet, respaldados por un decisivo racimo de tres carreras en el quinto episodio.

Con apenas un día de descanso, el derecho Rubén Ramírez subió al montículo en funciones de relevo y se apuntó la victoria con 2.1 entradas en blanco. Relevó a Derek Rodríguez, quien trabajó las primeras 4.2 entradas. Luego de Ramírez lanzaron Luis Cintrón y Kenny Burgos, quien se acreditó el salvamento. En el caso de Cintrón, volvió a la loma por segunda jornada consecutiva, luego de haber iniciado el cuarto juego de la serie el sábado.

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A la ofensiva, Luis Román tuvo una noche perfecta al batear de 4-4, con un cuadrangular y dos carreras anotadas. Además, Joel Fuentes y Jan Rivera impulsaron dos carreras cada uno.

Por Comerío, el relevista Kelvin López cargó con la derrota, mientras José “Pocholo” Rivera conectó un jonrón y remolcó cuatro de las cinco carreras de los Pescadores del Plata.

En la otra semifinal, los Gigantes blanquearon 9-0 a los Azucareros en el Estadio Néstor Morales de Humacao. Cinco de las nueve carreras de Carolina llegaron en la parte alta del primer episodio, incluyendo un cuadrangular de Alexis Torres con un corredor en circulación.

El derecho Héctor “Heto” Acevedo fue dominante durante 7.2 entradas, en las que permitió apenas cuatro hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a seis bateadores. Luis Ayala completó la blanqueada con 1.1 episodios de relevo.

La derrota fue para el derecho Arturo Martoral, quien permitió las primeras cinco carreras de los Gigantes sin poder retirar un solo bateador.

Las series continuarán el viernes con el sexto juego en los estadios Mariano “Niní” Meaux de Juncos y Roberto Clemente Walker de Carolina.