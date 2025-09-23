San Diego. Los Padres de San Diego se dirigen de nuevo a los playoffs por cuarta vez en seis temporadas.

Los Padres aseguraron un puesto en la postemporada con una victoria de 5-4 en 11 entradas contra los Brewers de Milwaukee, campeones de la División Central de la Liga Nacional en tres ocasiones, el lunes por la noche.

Los Padres se acercaron a dos y medio juegos de los inactivos Dodgers de Los Ángeles en la carrera por la División Oeste de la Liga Nacional y dos y medio detrás de los inactivos Cachorros de Chicago en la carrera por el primero de los tres puestos de comodín de la Liga Nacional.

El camino de los Padres parece ser más difícil que el año pasado, cuando barrieron a los Braves de Atlanta en una serie de comodines en casa para ganarse una oportunidad contra los Dodgers, sus rivales. San Diego lideró 2-1 antes de que sus bates se enfriaran tanto que no anotaron en las últimas 24 entradas, perdiendo la serie en cinco juegos. Los Dodgers continuaron para ganar la Serie Mundial.

Si las posiciones actuales se mantienen, los Padres visitarían a los Cubs para una serie de comodines al mejor de tres. El ganador pasaría a la serie divisional contra los Brewers, quienes aseguraron su tercer título divisional consecutivo el domingo y están en la postemporada por séptima vez en ocho temporadas.

Ha sido una temporada interesante para los Padres, quienes lideraron la división durante gran parte de abril antes de retroceder al jugar al .500 en mayo y por debajo de .500 en junio. Los Dodgers nunca pudieron abrir una gran ventaja, pero los Padres nunca pudieron recuperar el liderazgo, excepto por breves períodos en agosto.

El gerente general A.J. Preller realizó una gran renovación en la fecha límite de cambios el 31 de julio, adquiriendo al relevista Mason Miller, de los Atléticos, al receptor Freddy Fermin de Kansas City y a los jardineros Ryan O’Hearn y Ramón Laureano de los Orioles.

Los Padres se convirtieron en el primer equipo de Grandes Ligas en enviar a tres relevistas al Juego de Estrellas cuando Jason Adam, el cerrador Robert Suárez y el zurdo Adrián Morejón fueron seleccionados para el Clásico de Mitad de Temporada. Adam sufrió una lesión en el cuádriceps que puso fin a su temporada el 1 de septiembre.

Los Padres fueron propensos a caídas ofensivas, particularmente como visitantes.

Pero hubo algunos momentos destacados en defensa, incluyendo varios robos de jonrones por parte del jardinero derecho Fernando Tatis Jr.