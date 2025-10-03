Chicago. Yu Darvish salió del montículo prematuramente contra su exequipo, y los bateadores potentes de San Diego fueron un fracaso. Todo esto contribuyó a que los Padres quedaran eliminados de los playoffs una vez más, esta vez por cortesía de los Cubs de Chicago.

“Es una lástima que nos pase esto, desafortunadamente”, dijo el toletero Manny Machado. “Lo dejamos todo como equipo durante el año. Fue una experiencia increíble. No cambiaría nada del mundo por ello, excepto, obviamente, un campeonato”.

San Diego ganó 90 partidos y clasificó a la postemporada por cuarta vez en seis años, solo para caer ante los Cubs en el decisivo tercer juego de su Serie de Comodines con una derrota por 3-1 en el bullicioso Wrigley Field el jueves.

Los Padres no han superado la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en esta reciente racha. La temporada pasada, barrieron su Serie de Comodines contra Atlanta, solo para ser eliminados por los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Divisional.

Fernando Tatis Jr. and Manny Machado combined this series:



2-22 | 3 BB | 1 HR | 2 RBI | 7 K’s pic.twitter.com/Y1UWVTzqyC — Just Baseball (@JustBB_Media) October 2, 2025

San Diego ganó los campeonatos de la Liga Nacional en 1984 y 1998, pero nunca se ha coronado en la Serie Mundial.

“Tenemos algo muy bueno”, dijo el jardinero Fernando Tatis Jr. “Podemos mirar hacia adelante. Pero ahora mismo, como acabo de mencionar, solo estamos perdiendo oportunidades”.

Darvish no logró superar la segunda entrada, y San Diego no pudo conectar suficientes hits potentes. En lugar de dirigirse a Milwaukee para comenzar una Serie Divisional contra el equipo con el mejor récord de la temporada, los Padres simplemente regresaron a casa tras anotar solo cinco carreras en tres juegos.

“Obviamente es muy decepcionante”, dijo Darvish a través de un intérprete. “Al entrar en el partido, estaba a tope desde el primer lanzamiento. Las cosas simplemente no salieron como queríamos. También es triste que este grupo no esté del todo unido la próxima temporada”.

Darvish, cinco veces All-Star, se perdió los primeros tres meses de la temporada debido a una inflamación en el codo derecho. El lanzador derecho japonés registró una efectividad de 5.38 en 15 salidas de temporada regular. Y su decimocuarta apertura en postemporada resultó ser la más corta.

Darvish, de 39 años, fue retirado después de que los primeros cuatro bateadores de los Cubs llegaran a salvo en la segunda entrada. Permitió un sencillo a Kyle Tucker y un doble a Seiya Suzuki antes de conectar un lanzamiento a Carson Kelly para llenar las bases.

Pete Crow-Armstrong eliminó a Darvish del juego con un sencillo productor, el primero de sus tres hits. Jeremiah Estrada entró y dio base por bolas a Dansby Swanson para impulsar otra carrera, poniendo el marcador 2-0. Estrada ponchó a Matt Shaw y provocó que Michael Busch conectara un roletazo para doble play.

El bullpen de San Diego, profundo y potente, cumplió con creces a partir de ahí, con seis relevistas combinándose para limitar a Chicago a una carrera. El cerrador estrella Robert Suárez le permitió un jonrón a Busch al abrir la séptima.

Pero los Padres no pudieron hacer nada en el plato.

Los tres mejores bateadores del orden se combinaron para 0 de 11, con Tatis y Luis Arraez cada uno de 0 de 4 y Machado terminando de 0 de 3 con una base por bolas.

Tatis se ponchó tres veces. También conectó un elevado al jardín derecho en la quinta entrada que dejó a corredores varados en segunda y tercera. Machado, quien conectó un jonrón en la victoria del miércoles, dejó a un corredor en tercera con un roletazo al campocorto para el último out en la octava.

San Diego tuvo las carreras del empate en la novena entrada después de que Jackson Merrill abrió la entrada con un jonrón y el relevista de Chicago, Brad Keller, bateó a Ryan O’Hearn y Bryce Johnson. Pero justo cuando parecía que los Padres iban a sacar la victoria, se quedaron cortos.

Andrew Kittredge retiró a Jake Cronenworth con un lento rebote a tercera y a Freddy Fermín con un elevado al centro, poniendo fin a la temporada de San Diego.

“Nos divertimos mucho”, dijo el campocorto Xander Bogaerts. “Competimos entre nosotros. Hubo jugadores lesionados, pero muchos dieron un paso al frente. Adquirimos a jugadores realmente excelentes en la fecha límite... Fue divertido hasta hoy”.