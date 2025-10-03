Nueva York. Privados de un par de sus peloteros de mayor proyección y de dos lanzadores abridores, los diezmados Red Sox de Boston recurrieron a un novato con cuatro juegos de experiencia en las Grandes Ligas para lanzar como visitante en una situación de todo o nada.

Connelly Early manejó bien el escenario hasta que su defensa le quedó debiendo y los bates de los Yankees de Nueva York fueron minándole. Boston sucumbió el jueves 4-0 en el tercer partido de la serie de comodines de la Liga Americana para bajar el telón de su temporada.

Los Red Sox se convirtieron en el primer equipo en perder en la ronda al mejor de tres encuentros después de ganar el primero desde que el formato ampliado empezó en 2022.

“No terminamos como queríamos. No es gran cosa, pero nos sentaremos a reflexionar sobre cómo fue la temporada”, dijo Alex Cora, el mánager puertorriqueño de los Red Sox. “Dimos un paso adelante en ciertas áreas”.

No tener disponibles a los lanzadores derechos Lucas Giolito y Tanner Houck y perder a Marcelo Mayer y Roman Anthony por lesiones que terminaron sus campañas los puso en desventaja al jugar como visitantes en el Yankee Stadium.

Aun así, los Red Sox obtuvieron una joya de Garrett Crochet y un hit decisivo de Masataka Yoshida para llevarse el primer juego y tuvieron oportunidades de barrer, incluso después de que Cora sacó a Brayan Bello, el abridor del segundo partido, después de dos innings y un tercio, para recurrir a un desfile de relevistas algo que eventualmente salió mal.

Early fue más allá, colgando ceros en los tres primeros innings antes de que la defensa volvió a atormentar a Boston en el cuarto.

El jardinero central Ceddanne Rafaela, el jardinero derecho Wilyer Abreu y el segunda base Romy González convergieron para atrapar un elevado del primer bateador Cody Bellinger, pero lo dejaron caer entre ellos para un doble. Abajo 2-0 después de una base por bolas y tres sencillos, Nathaniel Lowe no pudo fildear un rodado a la primera bases para que entrase dos carreras, aumentando la desventaja a 4-0.

Connelly Early (derecha), el abridor de los Medias Rojas de Boston, es relevado durante el cuarto inning de la derrota 4-0 ante los Yankees de Nueva York en el tercer juego de la serie de comodines de la Liga Americana, el jueves 2 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) ( Yuki Iwamura )

Los Medias Rojas lideraron las mayores con 116 errores. Los Yankees cometieron uno en la noche por dejar caer un elevado en territorio de foul, pero la atrapada de Ryan McMahon cayéndose de cabeza en la cueva visitante. Otras jugadas defensivas sólidas de Nueva York respaldaron la labor del abridor novato Cam Schlittler y aseguraron que Boston nunca tuviera una oportunidad de remontar.

“Necesitábamos ser perfectos esta noche, porque él lo fue”, dijo Cora sobre Schlittler. “El repertorio que tiene es excepcional. Nos tuvo bajo control. Estuvo electrizante”.

Los Red Sox excedieron las expectativas al clasificarse a los playoffs en una temporada en la que decidieron traspasar al astro dominicano Rafael Devers a San Francisco a mediados de junio. En ese momento tenían marca de 37-36 y ganaron 52 de sus últimos 89 encuentros para conseguir un comodín.

También ganaron 10 de 14 juegos contra sus acérrimos rivales de Nueva York durante la campaña regular. Boston había vencido a Nueva York en ocho de 10 juegos de playoffs desde que revirtieron un déficit 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2004, camino a conquistar la primera Serie Mundial de la franquicia desde 1918.

“No somos un equipo perfecto. Somos un buen equipo que necesita seguir mejorando, y veremos qué nos depara la temporada muerte. Pero creo firmemente que seguiremos mejorando”, resaltó Cora.