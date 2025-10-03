Puerto Rico venció con blanqueada 4-0 a Aruba ayer, jueves, para asegurar su clasificación a la segunda ronda del Campeonato Panamericano Sub 23, en el Estadio Justino Salinas de La Chorrera, en Panamá.

El equipo puertorriqueño cerró la primera fase con marca de 3-1, igualado con Cuba en la cima del grupo B del Premundial.

Los lanzadores Byron Madero, Alejandro González, Ibrahim González y Josué Serrano se combinaron para silenciar los bates de Aruba. González se acreditó la victoria al trabajar 4.2 entradas con cuatro imparables permitidos y cuatro ponches.

“Los muchachos hicieron un gran trabajo. Ya esto es un capítulo que se cierra. Ahora viene la semifinal y esperamos que el equipo siga con ese entusiasmo, con ese deseo. Vamos a con todo”, dijo Juan “Igor” González, dirigente del conjunto nacional.

La ofensiva boricua fabricó tres de sus cuatro carreras en el mismo primer episodio. Un lanzamiento salvaje abrió la pizarra con Gerardo Prado anotando desde tercera base y, acto seguido, un sencillo de Edrick Félix impulsó dos más. En el cuarto capítulo, un imparable de Luis Hernández remolcó la cuarta vuelta de Puerto Rico.

Los boricuas cerraron la primera fase con balance de 3-1, empatado con Cuba. ( Suministrada )

Por Aruba, Ian Samson permitió las primeras tres carreras en 2.1 entradas y cargó con la derrota. Los boricuas apenas conectaron tres indiscutibles, cortesía de Félix, Hernández y Luis González.

En la ronda semifinal, Puerto Rico se medirá con México este viernes a las 4:00 p.m. (hora de Puerto Rico) en el recién inaugurado Estadio Mariano Rivera, en La Chorrera. El otro cruce será entre Cuba y Panamá.