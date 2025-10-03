El NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025, el juego de celebridades que se celebrará esta noche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, se mantiene según lo programado a pesar del tiroteo ocurrido esta madrugada, confirmó la empresa organizadora, VRDG Entertainment.

VRDG Entertainment confirmó a Primera Hora que el Juego de Celebridades de la NBA continúa en pie para esta noche, pese al tiroteo que ocurrió en la madrugada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. — Joseph Reboyras (@Reboyras_) October 3, 2025

El evento, que servirá como antesala al juego amistoso entre el Miami Heat y el Orlando Magic de la NBA, contará con la participación de múltiples celebridades del deporte y el entretenimiento local.

El “Heat Team” estará compuesto por Anuel AA, Raymond Arrieta, Amanda Serrano, Carlos Beltrán, Zuleyka Rivera, Yadier Molina, Xander Zayas, Luar La L, Jencarlos Canela, Noriel, Gatto Gómez, Nio García, Renaldo Balkman, Guaynna y Juhn All Star.

El “Magic Team” será integrado por Félix “Tito” Trinidad, Denise Quiñones, Iván Rodríguez, Wisin, Tito El Bambino, Johnny Damon, Carla Cortijo, DJ Luian, Jon Z, Mario VI, Ramón “Moncho” Clemente, Lyanno, Anonimous, Miky Woodz, Jowell y Danilo Beauchamp.

A las 2:53 de la madrugada de hoy se reportó una balacera frente al Choliseo, que causó daños en 25 cristales y seis puertas por impactos de bala, según la Policía.

En la escena, los agentes contabilizaron unos 156 casquillos de pistolas calibre .40, 9 milímetros y uno de rifle.

Hasta el momento no se han registrado amenazas relacionadas con el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025.

Este no es el primer incidente de este tipo en el Choliseo. En la madrugada del 8 de diciembre de 2019, desconocidos también dispararon contra la estructura, causando múltiples impactos de bala sin que nadie resultara herido.

Para esa fecha se presentaba Daddy Yankee en su serie de conciertos “Con Calma”, con la presencia de distintos artistas, entre ellos Anuel AA.