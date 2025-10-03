El intérprete de música urbana Anuel AA no participará esta noche en el “NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025”, donde dirán presente figuras de distintos ámbitos del entretenimiento, luego del tiroteo que ocurrió en la madrugada del viernes frente al Coliseo José Miguel Agrelot.

La información fue confirmada a Primera Hora por una portavoz de VRDG Entertainment, la empresa a cargo del montaje del juego de pretemporada entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando en Puerto Rico.

También sigue en pie unas clínicas deportivas que se les ofrecerán esta tarde a unas 300 niñas y niños en el residencial Lloréns Torres de San Juan.

La Policía de Puerto Rico, por su parte, no descarta que el ataque al “Choliseo” esté relacionado con Anuel AA, cuyo nombre de pila es Emmanuel Gazmey Santiago, debido a un incidente similar en 2019. En ese entonces, ocurrió algo parecido justo después de que el artista se presentara en un concierto de Daddy Yankee.

10 Fotos Agentes contabilizaron unos 156 casquillos de pistolas calibre .40 y 9 milímetros, además de uno de rifle, en la escena.

Aún así, el partido de celebridades continúa en marcha y se llevará a cabo a las 8:00 p.m. en el “Choliseo” y los boletos pueden ser adquiridos en www.ticketera.com.

Las celebridades fueron divididas en dos equipos que representan a Miami y Orlando. Carlos Arroyo fue una de las figuras principales en la promoción para este evento, pero no verá acción.

El otrora armador, en cambio, fungirá como dirigente del “Heat Team”, aunque jugó con ambas organizaciones durante su paso en la NBA. Su excompañero y dos veces campeón con Miami, Mario Chalmers, también será parte del cuerpo técnico.

Por otro lado, José “Piculín” Ortiz estará a cargo de la dirección técnica del “Magic Team” junto a Nick Anderson, quien militó 10 campañas vistiendo el uniforme de Orlando.

El “Heat Team” estará compuesto por Raymond Arrieta, Amanda Serrano, Carlos Beltrán, Zuleyka Rivera, Yadier Molina, Xander Zayas, Luar La L, Jencarlos Canela, Noriel, Gatto Gómez, Nio García, Renaldo Balkman, Guaynna y Juhn All Star.

El “Magic Team” será integrado por Félix “Tito” Trinidad, Denise Quiñones, Iván Rodríguez, Wisin, Tito El Bambino, Johnny Damon, Carla Cortijo, DJ Luian, Jon Z, Mario VI, Ramón “Moncho” Clemente, Lyanno, Anonimous, Miky Woodz, Jowell y Danilo Beauchamp.