El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, fue escenario de un violento incidente durante la madrugada de hoy, cuando la estructura recibió múltiples impactos de bala.

La Policía informó que la situación se reportó a eso de las 2:53 a.m. mediante una llamada al cuartel de Hato Rey Este. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que varias balas alcanzaron el edificio, localizado en la calle Arterial B.

Dentro del coliseo se encontraban cuatro empleados que se encontraban en distintos puntos del lugar salieron ilesos del tiroteo.

Los disparos causaron daños a 25 cristales y seis puertas del coliseo, según la Uniformada. En la escena, los agentes contabilizaron unos 156 casquillos de pistolas calibre .40, 9 milímetros y uno de rifle, reveló el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Al preguntarle si surgieron algunas amenazas por la actividad que se llevará a cabo hoy en el Choliseo, el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025, Figueroa Maldonado sostuvo que al presente no ha surgido esa información.

Las autoridades obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se observan seis encapuchados vestidos con ropa negra que se desplazaban en tres motoras hacia la avenida Luis Muñoz Rivera. Se detuvieron frente al Choliseo, realizaron los disparos y continuaron su marcha hacia la avenida.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Jonathan Ortiz, del precinto de Hato Rey Este, y luego fue referida al agente José Flores, de la División de Agresiones del CIC de San Juan.

Hoy a las 8:00 p.m. se celebrará el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025 con estrellas del deporte y entretenimiento, como antesala al juego amistoso entre el Miami Heat y el Orlando Magic. No se ha informado si el evento se cancelará tras el incidente.

Este no es el primer incidente de este tipo en el Choliseo. En la madrugada del 8 diciembre de 2019, desconocidos también dispararon contra la estructura, causando múltiples impactos de bala sin que nadie resultara herido.

Para esa fecha se presentaba Daddy Yankee en su serie de conciertos “Con Calma”, con la presencia de distintos artistas, entre ellos Anuel AA.

En esa escena se ocuparon 130 casquillos de rifle y pistola.