Los Pescadores del Plata de Comerío se convirtieron en el primer equipo en alcanzar las 10 victorias en la temporada 2025 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, al imponerse con marcador 8-7 sobre los Brujos de Guayama este sábado, en el Estadio Carlos Bonet.

Comerío se mantiene sólido en el liderato de la sección Central con 10-2, mientras Guayama ocupa el segundo lugar del Sur con marca de 5-6.El estelar lanzador zurdo Luis Leroy Cruz se llevó la victoria con siete entradas, una carrera inmerecida, apenas dos hits permitidos y tres ponches. Michael Rivera logró el salvamento con una novena entrada impecable. José Ortiz aportó con un cuadrangular y tres carreras impulsadas.

En otros resultados, los Criollos de Caguas extendieron su racha ganadora al vencer 10-1 a los Potros de Santa Isabel, con seis entradas de Joel Morales y dos jonrones de Robert Martínez. Los Próceres de Barranquitas blanquearon 6-0 a los Cachorros de Ponce con Marvin Gorgas en la loma, y los Polluelos de Aibonito dominaron a los líderes del Sur, Peces Voladores de Salinas, con resultado 9-3.

Además, los Bravos de Cidra apabullaron 12-2 a los Maratonistas de Coamo, gracias a seis entradas de José Figueroa y jonrones de José Díaz y Ricardo de la Torre. Los Poetas de Juana Díaz fabricaron tres carreras en la séptima y otras tres en la octava para derrotar 7-5 a los Toritos de Cayey.

Camuy brilla en extra innings

En los cruces Metro-Norte, los Arenosos de Camuy anotaron cuatro carreras en la décima entrada para vencer 6-2 a los Gigantes de Carolina, con gran relevo de Jorge Charry y tres carreras empujadas de Yazy Arbelo.

Los Tigres de Hatillo superaron 8-7 a los Guardianes de Dorado con vuelacercas de Jay Feliciano, y el Melao Melao de Vega Baja dejó en el terreno 4-3 a los Atenienses de Manatí con un pelotazo a Ernesto Barreto con las bases llenas en la novena.

Los Lancheros de Cataño vencieron 8-5 a los Industriales de Barceloneta con cinco entradas de Roy Geigel y salvamento de Kevin Meléndez. Por su parte, los Montañeses de Utuado superaron 5-4 a los Maceteros de Vega Alta con tres impulsadas de José Guzmán.

En la sección Este, los Cariduros de Fajardo vencieron 3-1 a los Halcones de Gurabo con Miguel Fontánez desde la loma, y los Artesanos de Las Piedras sorprendieron 10-5 a los Mulos de Juncos con 5.2 entradas de Miguel Mejía.

Sexta al hilo para San Sebastián

En el Noroeste, los Patrulleros de San Sebastián sumaron su sexta victoria consecutiva al imponerse 8-4 sobre los Fundadores de Añasco, que vieron detenida una cadena de cinco triunfos. Ojani Chacón lanzó seis entradas en blanco, mientras Ronaldo Camacho y Ángel Gautreau sacudieron cuadrangulares.

En el Suroeste, los Cardenales de Lajas provocaron un empate en el liderato de la sección con triunfo 3-2 sobre los Cafeteros de Yauco, gracias a la labor monticular de Gregorio “Goyito” Reyes. En ese mismo grupo, los Petateros de Sabana Grande superaron 4-1 a los Piratas de Cabo Rojo con juego completo de Miguel Ausúa.

En el Sureste, los Leones de Patillas derrotaron 8-5 a los Jueyeros de Maunabo, con cuatro impulsadas de Shamir Morales y cinco hits de Reymond Fuentes, para empatar en el liderato con los Azucareros de Yabucoa.

Mientras, Jeremy Rivera ponchó a 12 y cubrió toda la ruta en la blanqueada 3-0 de los Grises de Humacao sobre los Samaritanos de San Lorenzo.

Fueron suspendidos por lluvia los juegos Loíza en Río Grande y Aguadilla en Hormigueros.

Juegos para hoy domingo:

Santa Isabel (9-2) en Guayama (5-6) – 2:00 p.m. / San Lorenzo (4-7) vs. Patillas (8-3) – 3:00 p.m. (en Arroyo) / Salinas (9-2) vs. Coamo (4-7) – 3:30 p.m. (en Santa Isabel) / Añasco (5-3) en Aguada (5-6) – 4:00 p.m. / Ponce (4-7) vs. Juana Díaz (3-8) – 4:00 p.m. (en Villalba) / Barranquitas (4-7) en Cayey (6-5) – 4:00 p.m. / Hormigueros (3-5) en San Sebastián (9-1) – 4:00 p.m. / Juncos (8-2) vs. Yabucoa (8-3) – 4:00 p.m. / Utuado (6-4) en Manatí (1-9) – 5:00 p.m. / Yauco (4-7) en Peñuelas (5-7) – 5:00 p.m. / Río Grande (5-4) en Gurabo (1-12) – 5:30 p.m. / Vega Alta (4-6) en Carolina (3-8) – 6:00 p.m. / Sabana Grande (4-6) en Lajas (5-5) – 6:00 p.m.