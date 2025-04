Aibonito. Juanmita López de Jesús fue sorprendido por Malik Quiñones en el primer intercambio del primer asalto de su segunda pelea como profesional, con una zurda al mentón que lo envió a la lona.

Pero, al igual que hizo su señor padre múltiples veces en su carrera, López de Jesús se recuperó y logró llevarse el triunfo por decisión dividida, en una prueba de fuego que encabezó la cartelera bautizada “Boxeo Boricua en la Montaña” en el Coliseo José A. “Marrón” Aponte, de Aibonito.

Los jueces Charlie Ruiz y Luis Ruiz vieron a López de Jesús ganar el combate 38-37, mientras que José Roberto Torres favoreció a Quiñones con la misma puntuación.

PUBLICIDAD

Juanmita López sobrevivió una caída para vencer por decisión dividida a Malik Quiñónez en 4 asaltos.



( 🎥 @TelemundoPR ) pic.twitter.com/ej1XSC5WB0 — Molusco (@Moluskein) April 6, 2025

Aunque fue un cerrado triunfo, el prospecto cagüeño de 19 años entiende que dominó tres de los cuatro asaltos y alegó que lo que fue decretada como una caída por el veterano referí Luis Pabón, en realidad fue un resbalón.

“Quizá la animosidad fue algo que jugó un factor clave. Yo creo que no fue una caída y fue más un resbalón. Luis Pabón, que es un referí con mucha experiencia, no lo vio así. Yo creo que estas son cosas que me van a seguir trayendo experiencias”, expresó López de Jesús en un aparte con Primera Hora después del duelo estelar de la velada organizada por Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment, en asociación con Top Rank Boxing.

“Pienso que dominamos tres de los cuatro asaltos. Los dominamos bien. Pasamos trabajo y quizá tuve un poco de desespero, pero esas son cosas que se van trabajando en el gimnasio. Esta es apenas mi segunda pelea y nosotros estamos bien”, abundó.

Con esta victoria, el peleador firmado por Top Rank Boxing mejoró su récord a 2-0, mientras que Quiñones sufrió su primera derrota en tres salidas.

La realidad es que los prospectos montaron un peleón en Aibonito. Luego del primer asalto, López de Jesús aumentó el volumen de golpes y conectó varias manos al rostro de Quiñones, pero este no dio un paso atrás. Los dos excompañeros del Albergue Olímpico de Salinas terminaron yéndose de tú a tú, con momentos en los que uno lucía mejor que el otro y viceversa.

PUBLICIDAD

Prueba de fuego para Juanmita López De Jesús, quien salió con la mano en alto tras obtener la decisión dividida. 💪#BoxeoBoricua | @CottoPromotions pic.twitter.com/Iq8HWwbxhQ — Top Rank en Español (@trboxeo) April 6, 2025

Y Juanmita comprende que esta pelea dejó claro que la sangre que corre por sus venas es la del excampeón mundial Juanma López por la cría que exhibió dentro del cuadrilátero durante los cuatro asaltos.

“Nosotros dijimos que no veníamos a escoger peleas fáciles y veníamos a ganarnos nuestro puesto. Hoy demostramos que Juanmita López se puede caer, levantar y dominar la pelea. Sacamos la cría de papá. Todo el mundo sabe que mi papá se caía y dominaba los combates a fuerza y puro golpe. Quizá en un combate de seis asaltos el nocaut hubiese llegado”, aseguró.

López de Jesús adelantó a este medio que podría estar de vuelta al ensogado en junio para lo que sería su tercer pleito como profesional.

Por su parte, Quiñones, aunque no salió victorioso, ganó algo que muchos podrían considerar aún más valioso: el respeto del público. En una noche que comenzó con el público vitoreando “Juanmita”, hubo un momento en que el nombre de “Malik” resonó fuertemente en todo el Coliseo José A. “Marrón” Aponte.

“Siento que fue una noche espectacular en la que salimos victoriosos. Aunque la decisión no fue así, el apoyo de la gente y la atmósfera se sintió como si todos me vieron ganar, pero esto es parte del deporte y siento que me va a abrir muchas puertas en un futuro”, dijo Quiñones a este diario.

“Muchas veces, perdiendo se gana más. Me sentí decepcionado porque no entendí qué más querían los jueces que hiciera para ganar. Creo que fue más amplia de lo que los jueces vieron, pero esa fue su decisión y hay que aceptarla”, agregó.