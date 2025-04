De esta pequeña isla han salido muchos campeones mundiales, a pesar de su población de poco más de tres millones de habitantes. Miguel Cotto, Félix “Tito” Trinidad, Wilfredo Gómez, Wilfred Benítez y Carlos Ortiz son algunas de las leyendas que han consolidado a Puerto Rico como una “cuna” de boxeadores.

Sin embargo, ninguno de ellos logró convertirse en campeón indiscutible en algún punto de sus carreras. Amanda Serrano es la primera y única monarca absoluta puertorriqueña, tanto en la rama femenina como en la masculina, pero pronto podría ser acompañada en ese exclusivo club por Oscar “El Pupilo” Collazo.

El púgil villalbeño viene de defender exitosamente sus campeonatos de peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y The Ring Magazine tras noquear al mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández en el quinto asalto de una cartelera de Golden Boy Promotions en Cancún, México.

Así fue como Collazo mejoró su récord a 12-0 y completó su quinta defensa del título de la OMB, que lo convierte en supercampeón de este organismo, además de la primera defensa de su cetro de la AMB y de The Ring Magazine. Ahora, apunta a arrebatarle la corona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al filipino Melvin Jerusalem (24-3, 12 KOs) y, eventualmente, buscar el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que actualmente posee el también filipino Pedro Taduran (17-4-1, 13 KOs).

“Lo quiero hacer. En mi carrera, todo lo que he hecho es historia tras historia. Si añado eso, será algo grande. Si lo logro, llegaré hasta donde quiero llegar: a los ojos de los grandes del boxeo. Eso será un gran paso en mi carrera. Sé que no será fácil. Los campeones que están ahí son campeones por algo, aunque ya le gane a uno”, afirmó Collazo en una entrevista con Primera Hora .

Oscar Collazo durante una entrevista con Primera Hora después de su defensa contra el mexicano Edwin "Canito" Cano Hernández. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Collazo, de 28 años, derrotó a Jerusalem el 27 de mayo de 2023 para capturar el cinturón de la OMB, convirtiéndose en el púgil puertorriqueño más rápido en ganar un título mundial con solo siete peleas. Pronto podrían volverse a ver las caras, luego de que el filipino retuviera el campeonato del CMB el pasado domingo frente al japonés Judai Shigeoka.

Poco después, el boricua no tardó en lanzar un reto a Jerusalem en las redes sociales para un combate unificatorio, y pronto se conocerá su respuesta.

“De eso se encargará su casa promotora y la mía. Si llegan a un acuerdo, pues se pelea. Mientras tanto, nosotros seguiremos buscando esas peleas grandes que nos traerán mucho billete y nos diferenciará en los pesos bajitos”, sostuvo.

Por esta razón, Collazo no descarta que su próxima pelea no sea la unificatoria contra Jerusalem y sea una defensa en Puerto Rico o en el Madison Square Garden, de Nueva York. El villalbeño no se pone los guantes en la isla desde hace dos años y nunca ha subido a un cuadrilátero en la “Gran Manzana”.

“Es bastante posible que haga otra defensa (antes de la pelea unificatoria contra Melvin). Hay que ver cómo se ve el panorama de aquí a un par de días. Puede que haga otra defensa aquí en Puerto Rico o en Nueva York”, señaló.

De celebrarse en la isla, el monarca de la OMB y AMB comentó que existe la posibilidad de que se efectúe en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce, cerca de su nativo Villalba.

“Me gustaría pelear allá en el sur. Sería en el ‘Pachín’. Yo sé que llenaríamos eso allí, pero después de que lleguen más peleas olvídate de eso”, reveló.

El púgil villalbeño defendió sus campeonatos de las 105 libras ante el mexicano en una cartelera de Golden Boy Promotions, celebrada en México.

“Yo soy la cara”

La realidad es que Collazo ha subido como la espuma en este rudo deporte, logrando un ascenso verdaderamente histórico. Esto ha generado un debate sobre quién es la nueva cara del boxeo masculino en la rama masculina, ya que Serrano es una clase aparte. Algunos creen que es Subriel Matías, otros que es Xander Zayas, pero Collazo está claro de quién él cree que es.

“Yo siempre he dicho que yo soy la cara del boxeo. En cada pelea, enseño qué es un boxeador completo, cómo se ve un boxeador completo y quién lo representa. La gente discute que si un boxeador debe venderse más, pelear aquí o allá, pero eso no define si es la cara del boxeo”, opinó.

“¿Cómo van a poner a una persona como la cara del boxeo en Puerto Rico si no es campeón? Eso no tiene sentido. Amanda Serrano tú no puedes ni compararla. Ella es la mejor de todos los tiempos porque lo que ha hecho en el deporte ha sido distinto. Ahí llego yo. Soy el campeón mundial puertorriqueño más rápido con siete peleas, unifiqué los títulos, ya llevo cinco defensas y he peleado con los mejores. Yo pienso que soy la cara del boxeo”, abundó.