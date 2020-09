El próximo miércoles 9 de septiembre todos los puertorriqueños, los latinos y los fanáticos del ‘Astro Boricua’, donde quiera que estén, estarán llamados a llevar el número 21 en su espalda.

Así lo sugirió el coach de tercera base de los Piratas de Pittsburgh, el boricua Joey Cora, quien junto al dirigente de los Piratas, Derek Shelton, anunciaron el miércoles que para el partido de ese día en el PNC Park ante los Medias Blancas de Chicago todos los jugadores y coaches de la organización utilizarán el número 21 en un acto para rendir tributo a Roberto Clemente en el Roberto Clemente Day.

“Es un momento tan importante en la historia del béisbol, pero mucho más importante para Puerto Rico. Me siento muy orgulloso de ser parte de esta organización y de ser parte de este momento histórico para Puerto Rico”, dijo Cora durante una conferencia de prensa virtual.

Se explicó que los Piratas todos usarán el 21 en su uniforme blanco de equipo local y que luego del partido, los fanáticos tendrán la oportunidad de participar en una subasta de las camisas usadas en el partido mediante la página pirates.auctions.mlb.com . Todos los recaudos de la venta de esas camisas beneficiarán a la Clemente Foundation y a Pirates Charities.

A la rueda de prensa estuvieron conectados otros coaches y exjugadores boricuas como Carlos Delgado, Carlos Baerga, Luis ‘Papa’ Rivera, José David Flores, Edwin Rodríguez y Sandy Alomar, además de Cora y el dirigente de los Piratas, Derek Shelton.

Este relató que su fascinación por Clemente comenzó cuando era niño al ver a ese jugador con un estilo de bateo poco común. Dijo que en un momento le preguntó a su padre sobre quien era Clemente, qué tipo de persona era. Y entendió que su grandeza no era solamente dentro del terreno, sino fuera de él también.

“Cuando comencé a trabajar para los Yankees en las ligas menores me era interesante ver que los muchachos de Puerto Rico todos querían escoger el 21. Verlos discutir por quien iba a usar el 21 fue algo especial para mí. Luego, el haber trabajado con algunas personas como Luis Rivera (Papa, coach de los Azulejos), una persona extremadamente importante para mí y de quien sé que esto será muy importante para él. Hablé con Charlie (Montoyo, dirigente de los Azulejos) esta mañana y sé lo mucho que significa para él y para Sandy (Alomar, coach de los Indios). Es un gran momento. Hace un par de días, cuando Joey me empezó a decir del impacto que esto tendría en la Isla, realmente me impactó”, manifestó Shelton, quien además relató que vivió en carne propia la pasión de los puertorriqueños por sus peloteros, y más por Clemente.

“Hace un par de años estuve en la Isla cuando trabajaba para los Mellizos de Minnesota y jugamos allá. Pude ver a un estadio completo animar a (Francisco) Lindor, José Berríos, por (Roberto) Pérez, a (Eddie) Rosario. Fue una de las mejores experiencias que he tenido. Y tal vez no debería decir esto, pero Lindor conectó un jonrón contra nosotros y a mí se me erizó la piel. Fue impresionante ver a la Isla abrazar a Lindor, y no creo que la Isla pueda abrazar más a otra cosa que al número 21”, contó.

Cora, por su parte, dijo estar sin palabras ante el honor que tendrá de ser el primer puertorriqueño en utilizar el 21 en su espaldas en un uniforme de los Piratas de Pittsburgh desde que el propio Clemente lo usó sobre un terreno de juego de las Grandes Ligas.

“Eso significa demasiado. Increíble. Ahora mismo me están dando escalofríos porque es algo que ves alrededor del parque todos los días. El 21 retirado y la foto de Clemente. Pero el hecho de que vamos a usar el 21 y que yo como puertorriqueño voy a tener el número 21 en la espalda…casi se me salen las lágrimas. Será un momento inolvidable. El hecho de que el 21 ese día todo el mundo lo tenga en algún lugar significa muchísimo. Pero el hecho de que yo lo tenga en mi espalda es algo que no sé como explicarlo y una gran responsabilidad de llevar el legado de Clemente.

Por su parte, Luis Roberto Clemente, hijo del miembro del Salón de la Fama, dijo que será un día irrepetible porque desde el 1973, los únicos autorizados a usar el 21 en un uniforme de los Piratas eran sus tres hijos, y que él fue el más cerca de tener el honor pero desistió de seguir una carrera en el béisbol.

“Se hará historia el 9 de septiembre y queremos expresar nuestra más profunda gratitud a Derek Shelton por esta iniciativa y por apoyar las causas de la Familia Clemente. También agradecemos a Bob Nutting (presidente de la organización) y a la organización de los Piratas por continuar la buena voluntad del apellido Clemente en sus esfuerzos comunitarios”, manifestó.