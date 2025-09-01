Boston. El cerrador All-Star cubano Aroldis Chapman y los Red Sox de Boston han llegado a un acuerdo por un contrato de 13.3 millones por un año para el 2026 que incluye una opción de activación para 2027.

Chapman tendrá garantizados 26 millones durante dos años si lanza al menos 40 entradas la próxima temporada. El equipo anunció el acuerdo el domingo tras una victoria de 5-2 sobre los Piratas de Pittsburgh en Fenway Park.

Chapman, quien obtuvo su octava selección al All-Star esta temporada, recibirá un salario de 13 millones el próximo año. Si el lanzador zurdo alcanza las 40 entradas en 2026, recibirá nuevamente un salario de 13 millones en 2027. Si no, recibiría una compensación de $300,000 a menos que ambas partes acepten una opción mutua, lo cual sería poco probable.

PUBLICIDAD

Chapman, de 37 años, está teniendo quizás su mejor año, con una efectividad de 1.02, la más baja de su carrera, durante su 16ª temporada en las Grandes Ligas y la primera en Boston. Convirtió su 27º salvamento el domingo.

“Creo que este tipo ha sido genial para nosotros, y no solo en el campo. Lo que ha hecho en el campo es increíble”, señaló el mánager Alex Cora antes del juego.

Después de lograr su salvamento número 350 en su carrera esta temporada, Chapman, conocido por su potente lanzamiento, expresó que su objetivo era alcanzar los 400.

Extendió su racha de juegos sin permitir hits el domingo a 15, la más larga en la historia del club y empatada como la tercera más larga en las mayores desde 1901. Sergio Santos de Toronto fue el último en llegar tan lejos, en 2013.

Chapman tiene 76 ponches en 53 entradas esta temporada. No ha permitido un hit a los últimos 44 bateadores que ha enfrentado.

Chapman tiene un récord de 59-47 con una efectividad de 2.52 y 362 salvamentos para los Reds (2010-15), Yankees (2016-22), Cubs (2016), Royals (2023), Rangers (2023), Pirates (2024) y Red Sox (2025). Ocupa el tercer lugar en ponches por un lanzador de relevo (1,322) y el 13º en la lista de salvamentos de carrera.