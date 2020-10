La gerencia de los Red Sox de Boston ha conversado con el puertorriqueño Alex Cora sobre la posibilidad de volver a dirigir la novena en la próxima temporada de las Grandes Ligas.

Según publicó The Boston Globe en su versión digital, los directivos han tenido diálogos con Cora desde el pasado martes. La suspensión que pesaba sobre el boricua terminó ese mismo día al concluir la Serie Mundial. Ahora está en libertad para reunirse con aquellas franquicias potencialmente interesadas en sus servicios.

Cora fue suspendido por la temporada luego de que MLB concluyera en un informe que él estuvo involucrado en un esquema de robos de señales a través de medios tecnológicos con los Astros de Houston en 2017, cuando fungía como coach de banco. Cora sí fue exonerado de una investigación a los Red Sox de Boston de la campaña 2018, cuando los llevó al título de la Serie Mundial. Tras el resultado de la primera investigación a Houston, Cora y los Red Sox acordaron su salida del equipo.

PUBLICIDAD

Entonces, la gerencia optó por nombrar a Ron Roenicke en su lugar. Fue removido del cargo tan pronto concluyó la temporada 2020, lo que despertó el rumor de que Cora podría regresar. Boston terminó en el último lugar en la División Este de la Liga Americana.

“Con respecto a Alex, y sé que es una pregunta que recibí un par de veces durante la temporada y creo que ustedes saben cuál es mi posición con respecto a Alex, pero sé que no recibí muchos detalles al respecto durante la temporada”, dijo el director de operaciones de los Red Sox, Chaim Bloom, este viernes a The Boston Globe. “Eso fue realmente por respeto a Ron. Pensé que Ron merecía ser evaluado sin que nadie mirara por encima del hombro. Así que sé que ese ya no es el caso, pero todavía no quiero entrar en detalles sobre mis pensamientos sobre Alex”.

Cora es solo uno de ocho candidatos que los Red Sox han identificado. Solamente dos han pasado por una segunda entrevista. El boricua llevó a la novena a ganar la Serie Mundial de 2018.