Cincinnati. TJ Friedl conectó un jonrón de dos carreras e impulsó la carrera de desempate en la séptima entrada, mientras los Reds de Cincinnati se recuperaban de un colapso histórico la noche anterior para vencer el domingo por 4-2 a los Pirates de Pittsburgh.

Joey Votto recibió ovaciones del público durante todo el día y conectó sencillo en lo que podría ser su último turno al bate en casa para los Reds.

El boricua Christian Encarnación-Strand añadió un jonrón solitario para Cincinnati, que se mantuvo a dos juegos y medio detrás de los Cubs de Chicago en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional. A los Reds les quedan cinco partidos, todos fuera de casa.

PUBLICIDAD

Cincinnati desperdició una ventaja de 9-0 en una aplastante derrota por 13-12 ante los Pirates el sábado, pero el domingo se recuperó de un déficit de 2-0.

“Después de partidos como el de anoche, y caes 2-0 en un partido de domingo, es muy fácil darse la vuelta”, dijo Friedl. “Ese simplemente no es este equipo. Simplemente no es nuestro ADN. No es lo que somos”.

A pesar de comenzar la temporada jugando para 20-8, los Piratas (74-82) tuvieron asegurada su quinta temporada consecutiva con derrotas.

José Hernández (1-2) cargó con la derrota. Lucas Sims (7-3) obtuvo la victoria para Cincinnati.

Joey Votto ha dicho que al finalizar la campaña evaluará si debe retirarse o intentar jugar un año más en las Mayores. ( Aaron Doster )

“En cierto modo, sólo este equipo regresa y gana este juego después de lo de anoche”, dijo el dirigente de los Reds, David Bell. “Tuvimos muchas buenas actuaciones de algunos de los mismos relevistas (que tuvieron problemas el sábado). Eso sólo se debe a ser parte de algo más grande que uno mismo”.

El zurdo de los Reds, Brandon Williamson, retiró a 12 de sus primeros 14 bateadores antes de que Jack Suwinski abriera el quinto con un jonrón, el número 26 de la temporada.

Henry Davis conectó un doblete y anotó con un sencillo de Jason Delay para poner a los Pirates adelante 2-0.

Quinn Priester, que tenía una efectividad de 8.61 al inicio, mantuvo a los Reds sin hits hasta que Jonathan India abrió el sexto con un sencillo. Friedl siguió con su 17mo jonrón para empatar el marcador.

En el séptimo, India duplicó y anotó con un sencillo de Friedl para poner a los Reds adelante 3-2.

PUBLICIDAD

El undécimo jonrón de Encarnación-Strand en el octavo proporcionó una carrera segura para Ian Gibaut, quien obtuvo su segundo salvamento.

“Es enorme después de tres partidos difíciles”, dijo Friedl. “En la recta final aquí, solo hay que luchar por centímetros. Estás luchando por cualquier cosa que puedas conseguir. No hay forma de rendirse”.

¿La despedida de Votto?

Votto recibió fuertes aplausos antes de cada aparición en el plato durante el partido en Cincinnati. El primera base de 40 años se encuentra en la última temporada de su contrato. Antes de su primer turno al bate, el veterano de 16 años salió de la caja de bateo y levantó su casco hacia la multitud, que gritaba “¡Joey! ¡Joey!”

“Es abrumador”, dijo Votto. “Es una experiencia que me llena de humildad. Casi lloré. Fue un momento espectacular para mí”.

Votto, seis veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2010, dijo que esperará hasta después de la temporada para reflexionar sobre su futuro.

“Después del último partido de la temporada, cuando eso suceda, me gustaría detenerme, simplemente detenerme y seguir desde ahí”, dijo Votto. “No me gusta no ser un jugador productivo. Sólo quiero seguir trabajando y ver adónde me lleva. Nunca he trabajado en otro trabajo. No podría imaginar un trabajo mejor”.

Un gran año

Los sorprendentes Reds atrajeron a 2 millones de fanáticos al Great American Ball Park por primera vez desde 2015. El total de la temporada de 2,038,302 incluyó 10 entradas agotadas, la mayor cantidad desde 2012. Esas cifras se produjeron después de una asistencia récord de 7,375 el 17 de abril antes de la llegada de Estrellas jóvenes como Elly De La Cruz.