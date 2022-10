Kansas City. El dirigente Mike Matheny y el coach de lanzadores Cal Eldred fueron despedidos el miércoles por los Royals de Kansas City, poco después de que la atribulada franquicia terminara la temporada con marca de 65-97 con una desganada derrota por 9-2 ante los Guardians de Cleveland.

Los Royals habían ejercido su opción sobre el contrato de Matheny para 2023 durante los entrenamientos de primavera, cuando el club esperaba pasar de ser un segundo candidato a un equipo contendor. Pero plagado con un pobre pitcheo, problemas con jóvenes jugadores de posición y un grupo mediocre de veteranos, los Royals estaban en gran medida fuera de la contienda por los playoffs a mediados del verano.

El decepcionante resultado en el terreno llevó al propietario John Sherman a despedir el mes pasado al ejecutivo principal, Dayton Moore, el arquitecto de los campeones consecutivos de la Liga Americana y el equipo campeón de la Serie Mundial de 2015. Fue reemplazado por uno de sus antiguos ayudantes, J.J. Picollo, quien tomó la decisión de despedir a Matheny horas después de finalizada la temporada.

“Dirigir a los Royals ha sido un verdadero privilegio”, dijo Matheny en un comunicado. “Estoy agradecido con muchas personas, principalmente con Dayton Moore, y con los coaches y jugadores con los que he trabajado. Me gustaría agradecer al Sr. John Sherman y al grupo propietario por la oportunidad de dirigir a su equipo, y a todos los involucrados en esta gran organización”.

“Llegué a los Royals sabiendo que era una organización de excelencia y de mucha atención, y me demostraron esa atención todos los días. Los fanáticos de los Royals deben estar entusiasmados con este grupo de jugadores, y espero verlos seguir creciendo”, agregó Matheny.

Matheny pasó partes de siete temporadas dirigiendo a los Cardinals de San Luis, terminando cada una con un récord ganador y conquistando el banderín de la Liga Nacional en 2013. Pero después de su despido a mediados de 2018, los Royals lo contrataron como asesor y luego lo nombraron para tomar el puesto de Ned Yost cuando este se retiró antes de la temporada 2020.

Al tomar las riendas de una reconstrucción en proceso, Matheny tuvo marca de 26-34 durante una primera temporada acortada por el COVID-19, luego pareció mostrar progreso la temporada pasada, cuando los Royals dieron paso a un grupo de jóvenes prospectos y terminaron con 74-88.

La expectativa era otro paso adelante esta temporada, pero los Royals pasaron el mes de septiembre luchando por no llegar a 100 derrotas.

Matheny acumuló 165-219 durante su tiempo con los Royals, aunque el número que quizás sea más importante para el futuro del club es 29, el número de jugadores que debutaron en las Grandes Ligas durante su mandato.

“Estamos agradecidos con Mike por guiarnos a través de algunos momentos inusuales en las últimas tres temporadas”, dijo Picollo en un comunicado. “Él enfrentó esos desafíos de frente y nos ayudó a avanzar de manera positiva. Le agradecemos por su liderazgo y sabemos que su influencia tendrá un impacto positivo en el futuro”.

Matheny se convirtió en el quinto dirigente de Grandes Ligas en ser despedido este año.

Joe Girardi, de Filadelfia, fue reemplazado el 3 de junio por Rob Thomson, quien diseñó un cambio milagroso para llevar a los Phillies a los playoffs. Los Angels reemplazaron a Joe Maddon con Phil Nevin cuatro días después, Charlie Montoyo, de Toronto, fue reemplazado por John Schneider el 13 de julio y Chris Woodward, de los Rangers, por Tony Beasley el 15 de agosto.

El dirigente de los White Sox de Chicago, Tony La Russa, dejó el equipo el 30 de agosto para someterse a exámenes médicos y dijo el lunes que no regresará para 2023.

Además, Don Mattingly, de Miami, dijo a fines del mes pasado que no regresará la próxima temporada.

Si bien era muy apreciado en el clubhouse de Kansas City, parecía poco probable que a Matheny se le concediera otra temporada cuando Moore fue despedido el mes pasado. Sherman indicó en aquel momento que el cambio en el liderazgo del departamento de operaciones de béisbol fue solo el comienzo de lo que se esperaba que fueran cambios generalizados en toda la organización.

Los Royals han batallado durante años para desarrollar pitcheo - tuvieron la cuarta peor efectividad y el peor WHIP de todos los cuerpos de lanzadores en las mayores esta temporada. Y los continuos tropiezos de su última ola de brazos jóvenes fue una gran razón para dejar ir a Eldred, coach de lanzadores desde 2018.

“La conclusión aquí es que es hora de cambiar”, dijo Sherman el mes pasado. “Hay una brecha en este momento entre dónde estamos y dónde esperábamos estar. ... Sentí que en 2021 hicimos progresos, y en 2022, no es así como me siento. Ha habido algunos momentos brillantes -me encanta ver a los jugadores jóvenes- pero en 2022 no estamos donde esperábamos estar”.