Ocho equipos competirán por cuatro espacios semifinalistas durante el Carnaval de Campeones de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Los Titanes de Florida, Peces Voladores de Salinas, Toritos de Cayey, Piratas de Cabo Rojo, Azucareros de Yabucoa, Patrulleros de San Sebastián, Mets de Guaynabo y Mulos de Juncos están en 0-0 con siete compromisos en agenda para determinar a los participantes de las dos series semifinales.

La Liga de Béisbol Superior Doble A tendrá un nuevo campeón ante la eliminación de los Arenosos de Camuy, monarcas del torneo 2023.

¿Cuáles son los cuatro equipos que lucen como los favoritos para adelantar?

“Cayey está poderoso y jugando su mejor pelota del año”, sostuvo Edgardo Pereira, quien ha trabajado como narrador en la Doble A desde el 2003. “Luego de las seis derrotas seguidas, Cayey es otro equipo y está saludable”.

Los Toritos están 7-0 en la actual postemporada. Barrieron a los Pescadores del Plata de Comerío y a los Bravos de Cidra para extender la racha positiva a a 12 victorias.

“Estar en salud es el único escollo que tiene Cayey”, advirtió Pereira. “De todos, es el equipo a ganar”.

Otro equipo que ha tiene la atención de Pereira es Florida, que eliminó en cinco juegos al campeón del 2023, los Arenosos de Camuy, en la serie final de la sección Norte.

“Me gusta Florida. He visto el Carnaval de Campeones desde el 2003 hasta el presente y reconozco que el equipo de Florida perdió el miedo escénico. Le ganó al campeón y de manera convincente. Florida juega sin presión y contra la historia. Tener a (lanzador) Héctor Santiago te asegura una calidad de juego cada fin de semana”, detalló.

Mientras tanto, los Patrulleros regresan al Carnaval representando al Noroeste después de dos años. Destronaron a los Libertadores de Hormigueros campeones de sección del 2022 y 2023.

Los Patrulleros regresan al Carnaval representando la sección Noroeste después de dos años. ( Suministrada )

“San Sebastián es el equipo que más consistente ha jugado la pelota a pesar de los problemas en la final de sección. La mezcla de jugadores jóvenes con veteranos es perfecta”, dijo Pereira.

Asimismo, Pereira señaló que los Azucareros están listos para celebrar el primer campeonato nacional en casi tres décadas.

“Yabucoa tiene hambre. En su caso hay dos puntos; primero la cantidad jugadores del pueblo. Esos muchachos han escuchado de la pelota de Yabucoa desde que se pusieron un uniforme en Pequeñas Ligas hasta ahora y ahora están cerca de llegar a finales y levantar el trofeo”, destacó.

Los Mulos de Juncos tienen la historia de su lado. Son los máximos campeones de la Doble A con 10 títulos, el más reciente ocurrió en el 2019.

“El uniforme de Juncos asusta. Esta edición tiene jugadores que han estado ahí, que son campeones. Ricardo Ramírez será un factor. Si está en un 85%, los Mulos estarán en los primeros cuatro”, indicó.

Los Mulos son los máximos campeones de la Doble A con 10 títulos. ( Suministrada )

Sin embargo, los Mets de Guaynabo son los favoritos sentimentales debido a los diversos obstáculos que los peloteros han tenido que vencer durante la temporada.

“Guaynabo es el equipo que uno quiere que gane porque jugó con el corazón, sin paga, sin fanáticos y como el ‘underdog’. La gente no lo daba oportunidades. Tiene de todo y ha demostrado que puede. Batean de verdad. Es un equipo especial. Si existe una sorpresa sería Guaynabo porque es un equipo capaz porque batea y fildea”, mencionó Pereira.

Salinas estará en el Carnaval de Campeones por cuarto año seguido, pero todavía persigue su primer campeonato nacional de la Doble A.

“El año pasado no llegaron al final four. Mario Santiago, al parecer, no estará. Gardy Morales será la figura de la rotación. Es uno de los mejores zurdos de Puerto Rico. Trabaja muchas entradas y es lo que Salinas necesitará”, afirmó.

Finalmente, Pereira señaló que los Piratas podrían ser una sorpresa agradable en el Carnaval.

“Cada año, vemos a unos mejores Piratas en el Carnavals. Si hay una sorpresa, es Cabo Rojo. El cedazo de las series postemporada nos dio a los mejores ocho de cada sección y eso no ocurre a menudo. El año pasado se generó un empate entre tres equipos y no me sorprendería que ocurra nuevamente”, concluyó Pereira.

La primera jornada de partidos será el viernes desde las 8:00 p.m. Juncos estará en Florida, San Sebastián en Cayey y Yabucoa en Cabo Rojo.