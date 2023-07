Los Twins de Minnesota han activado hoy martes al relevista puertorriqueño Jorge López, quien hace dos semanas fue colocado en la lista de lesionados por 15 días para poder atender unos asuntos relacionados a su salud mental.

Sumido en una racha en la que no podía controlar las emociones negativas y las frustraciones en las salidas difíciles, los Twins y López acordaron que se tomara el tiempo libre para intentar nivelarse emocionalmente y a la vez intentar reagrupar sus rutinas como lanzador.

“Me he sentido listo desde el primer día”, dijo López según una publicación en el portal MLB.com. “Solo algo fuera de control, diré. Me salí un poco de la línea. Reconocí eso. Menos mal que recibí ayuda y, como dije, realmente aprecio lo que ha estado haciendo el equipo, lo que ha estado haciendo el personal. No podría estar más agradecido por ello. Solo quieren que esté allí y sea bueno. Eso es todo lo que quiero hacer, y eso es lo que estoy tratando de devolverles”.

El derecho informó que seguirá viendo a un terapeuta durante el resto de la temporada.

Su retorno a juego será inmediato toda vez que López no dejó de entrenar y hacer sus rutinas de lanzamiento durante el tiempo en el que estuvo trabajando en un “reinicio mental”. Se mantuvo incluso fresco en términos de enfrentar oposición real al lanzar durante prácticas de bateo. En ellas, según le dijo al portal MLB.com, trató de abordar las inconsistencias que le llevó a pobres demostraciones y que abonaron a sus rachas de frustraciones.

Para el dirigente de los Twins, el retorno llega en un momento adecuado.

“No había nada más que sintiéramos que necesitáramos absolutamente ver”, dijo Rocco Baldelli al MLB.com “Y Jorge también cree que está en un buen lugar en este momento también. Así que aquí está y me alegro de que haya vuelto”.

López, según la nota del MLB.com es el cuarto jugador de la vigente temporada que toma un tiempo fuera para atender asuntos de su salud mental. Los otros fueron Austin Meadows, Daniel Bard y Trevor May.

“Estos 15 días fueron algo muy bueno para mí, para aprovechar para estar hoy aquí y volver a donde quiero estar”, dijo López. “Estoy contento de estar de vuelta con el equipo”.