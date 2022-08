Nueva York. Los Yankees de Nueva York adquirieron el lunes al relevista novato Scott Effross en un canje con los Cubs de Chicago.

Effross, un diestro que mueve su brazo a lanzar por el lado, tiene marca de 1-4 con efectividad de 2.66 y un salvamento en 47 juegos este año. Hizo su debut en las Grandes Ligas la temporada pasada, con marca de 2-1 y efectividad de 3.68 en 14 apariciones con Chicago.

Los Cubs, en reconstrucción, recibieron al lanzador derecho de ligas menores Hayden Wesneski en el trato. Wesneski, de 24 años, seleccionado en la sexta ronda del draft amateur de 2019, tiene marca de 6-7 con efectividad de 3.51 en 19 aperturas para Triple-A Scranton / Wilkes-Barre.

Wesneski pasó parte de la temporada pasada con Doble-A Somerset, donde su entrenador de lanzadores era Daniel Moskos, ahora asistente de entrenador de lanzadores con los Cubs.

Scott Effross acostumbra a lanzar con su brazo por el lado, a diferencia de la mayoría de los lanzadores que hacen su rotación del hombro por arriba. ( Frank Franklin II )

Los Yankees, líderes del Este de la Liga Americana, reciben a los Mariners de Seattle el lunes por la noche. La fecha límite de cambios es el martes.

La incorporación de Effross, de 28 años, le da al manager Aaron Boone otra opción frente al cerrador All-Star Clay Holmes.

Effross es particularmente duro con los bateadores diestros, manteniéndolos en un promedio de bateo de .159 este año.

Cerveceros cerca de canjear al cerrador Hader a San Diego

San Diego. Los Padres de San Diego están cerca de adquirir al estelar cerrador Josh Hader de los Brewers de Milwaukee a cambio del relevista Taylor Rogers y otros jugadores, informó el lunes una persona al tanto de la operación.

La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que los dos equipos aspirantes a los playoffs en la Liga Nacional aún no ha oficializado el canje.

El relevista de los Brewers de Milwaukee, Josh Hader, lanza ante los Twins de Minnesota, el miércoles 13 de julio de 2022. ( Jim Mone )

Líderes de la División Central, los Brewers se desprenden de uno de los mejores relevistas de las mayores por Rogers. También ceden al derecho dominicano Dinelson Lamet, al jardinero dominicano Esteury Ruiz y al pitcher prospecto Robert Gasser.

El canje involucra a dos de los líderes de salvamentos. Hader acumula 29 rescates y Rogers suma 28, aunque los Padres recientemente le dejaron de emplear en la función de cerrador tras malograr salvamentos consecutivos en una serie en Detroit.

Los Padres obtuvieron a Rogers de Minnesota en el día inaugural.

Milwaukee lidera la División Central con una ventaja de tres juegos sobre San Luis. Los Padres aventajan por juego y medio a Filadelfia por el segundo comodín del circuito.

El tercera base de los Nacionales de Washington Ehire Adrianza (5) fildea un rodado durante un juego contra los Bravos de Atlanta, el 17 de julio de 2022. ( Nick Wass )

Atlanta readquiere al venezolano Ehire Adrianza

Los Braves de Atlanta adquirieron otra vez al veterano infielder venezolano Ehire Adrianza de los Nationals de Washington en un canje el lunes por un jardinero de las ligas menores.

Atlanta abrió espacio para Adrianza en el roster cuando puso en asignación al veterano dominicano Robinso Canó tras batear para .154 en nueve juegos.

Mientras los Bravos aguardan por el retorno del segunda base Ozzie Albies tras sufrir una fractura del pie izquierdo, posiblemente para fines de agosto, Adrianza aportaría otra alternativa para el venezolano Orlando Arcia.

Los Nacionales adquirieron al jardinero Trey Harris, quien bateaba para .238 con la sucursal de Doble A en Mississippi esta temporada.

El canje de Adrianza es el primero de los Nacionales, pero no sería el último antes de la fecha límite del martes. El astro Juan Soto asoma como la principal figura en salir si Washington decide traspasarle. Josh Bell también suena para ser canjeado.

Adrianza, de 32 años, bateó para .179 en 31 juegos para los Nacionales esta campaña. Fue parte del equipo de Atlanta que ganó la Serie Mundial la pasada campaña, cuando bateó para .247 con cinco jonrones y 28 impulsadas en 109 juegos.

Adrianza conectó para .250 con tres jonrones y 12 impulsadas como bateador emergente la pasada temporada. Sus 16 hits en esas situaciones le dejaron empatado como líder en las mayores.