Arlington, Texas. Clay Holmes no será la opción automática como cerrador de los Yankees de Nueva York en el corto plazo después de permitir un grand slam que puso fin al juego anteanoche frente a los Rangers de Texas para su 11mo salvamento desperdiciado en las Grandes Ligas esta temporada.

El mánager Aaron Boone dijo el miércoles que el club considerará varias opciones, incluida Holmes, mientras continúa apoyando al dos veces All-Star que viene de una mala salida.

El grand slam del novato Wyatt Langford siguió a un sencillo de Carson Kelly y bases por bolas consecutivas a Josh Smith y Marcus Semien, lo que le dio a los Rangers una victoria de 7-4 el martes por la noche.

“En el corto plazo, simplemente seremos un poco creativos con esto”, dijo Boone antes del final de la serie contra los Rangers. “Siento que está lanzando la pelota muy bien en muchos sentidos. Anoche ciertamente estaba un poco desviado y lo alcanzaron. Pero la realidad es que no está tan lejos de ser el tipo dominante que sabemos que puede ser”.

Langford bateó de foul un slider con cuenta completa para mantenerse con vida antes de batear un slider de 85.8 mph 407 por la línea del jardín izquierdo.

Los salvamentos desperdiciados de Holmes, que han llegado en 40 oportunidades, son la mayor cantidad para los Yankees desde que Dave Righetti tuvo 13 en 1987, empatando el récord del equipo establecido por Goose Gossage en 1983.

Boone se quedó con Holmes como taponero después del salvamento desperdiciado anterior del derecho el 18 de agosto contra Detroit en el Clásico de Pequeñas Ligas de Béisbol de las Grandes Ligas. Holmes tuvo cinco salidas sin anotaciones con tres salvamentos antes de la derrota ante los Rangers.

“En este punto de la temporada, donde está la carrera y los playoffs, se trata de ganar”, dijo Holmes. “Creo que todos estamos de acuerdo. Lo que sea necesario para que salgamos y ganemos. Los roles y las definiciones en este momento son lo que son”.

La decisión de crear un comité de cierre de Boone se produjo cuando los Yankees están en una reñida carrera con Baltimore por el mejor récord de la Liga Americana y el liderato de la División Este de la Liga Americana. Los Orioles tiene una ventaja de medio juego al comenzar el día.

El lanzador derecho Jake Cousins tiene un salvamento y una efectividad de 2.73 con 45 ponches en 30 entradas. Luke Weaver, otro lanzador derecho, es segundo detrás de Holmes en apariciones con 54 y ha terminado siete juegos.

El lanzador zurdo Tim Hill tiene marca de 3-0 con una efectividad de 2.34 en 27 salidas como relevista, pero tiene solo 13 ponches en 34 2/3 entradas. Tommy Kahnle, un lanzador derecho de 35 años, tiene una efectividad de 2.00, la mejor de su carrera, en 42 apariciones.

“Hay que confiar en muchos jugadores”, dijo Boone. “El resultado dependerá de cómo se muevan las cosas. Y así es como lo haremos cada noche. Siento que hay muchos jugadores ahí que lanzan bien la pelota y son capaces”.

El novato Luis Gil y Clarke Schmidt, titulares que vienen de la lista de lesionados, podrían convertirse en opciones para cerrar el juego.

“Nunca digas nunca”, dijo Boone. “La realidad es que probablemente alguien de la rotación de abridores vaya al bullpen en algún momento, y no descartaría necesariamente a nadie”.

Holmes pasó un tiempo en la oficina de Boone antes del juego de ayer.

“Solo para estar seguro, para darle mis ideas sobre las cosas a corto plazo”, dijo Boone. “Pero también hay que asegurarse de que esté bien y ver dónde está. Lo que pasa con Clay es que es una persona muy sólida y tiene una base muy buena. Por eso creo que maneja tan bien este papel, los altibajos que inevitablemente conlleva, las presiones que conlleva”.

Holmes tiene marca de 2-5 con efectividad de 3.27 con 19 bases por bolas y 60 ponches en 55 entradas. El jugador de 31 años con 73 salvamentos en su carrera ha tenido problemas para eliminar a los bateadores con dos strikes.

“Creo que con el ruido que ha habido últimamente y teniendo algunas dificultades, pero de nuevo creo que es importante diferenciar lo de anoche en comparación con lo que yo llamaría que la pelota no rebotó en su dirección en muchos de estos juegos donde no ha estado tan lejos en absoluto”, dijo Boone. “Anoche perdió un poco la zona de strike, probablemente no logró colocar su sinker donde quería anoche en algunos momentos, y simplemente sintió que esto era lo correcto para hacer hoy”.