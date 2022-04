Tampa, Florida. El estelar jugador de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, y el gerente general de la novena, Brian Cashman, no ofrecieron hoy lunes información actualizada sobre la negociación que mantienen en busca de lograr una extensión de contrato. Acercándose el inicio de la temporada este próximo jueves, es muy probable que pronto cese todo tipo de negociación.

De hecho, el lunes hubo cierta confusión sobre la situación después de que el nuevo analista del YES Network, el expelotero boricua Carlos Beltrán, sugiriera durante su transmisión de debut en un juego de primavera de los Yankees contra Filadelfia que se había completado una extensión, diciendo que estaba contento de que Judge aumentara su estadía en el club.

PUBLICIDAD

Beltrán se retractó del comentario más tarde, diciendo que espera que Judge firme una extensión.

“Carlos es, él es mi hombre, así que creo que solo estaba mirando, tratando de apoyarme un poco allí”, dijo Judge después del juego. “Escuché un poco de las últimas dos entradas de Carlos en la cabina, y creo que está un poco nervioso, pero encajará perfectamente. Me alegro de que me haya apoyado un poco”.

Judge volvió a indicar que no quiere negociar un nuevo contrato durante la temporada regular. El jardinero, que cumplirá 30 años el próximo mes, es elegible para convertirse en agente libre después de la Serie Mundial.

Los Yankees abren el jueves en casa contra los Red Sox de Boston.

“Después del día de apertura, como dije, tengo un trabajo que hacer y algo en lo que concentrarme”, dijo Judge.

Los Yankees y Judge hasta ahora no han logrado llegar a un acuerdo para 2022, lo que podría resultar en que las partes se dirijan al arbitraje durante la temporada. El jardinero pidió un aumento de $10,175,000 a $21 millones y los Yankees ofrecieron $17 millones.

“Nosotros cerraremos un acuerdo, ya sea vía arbitraje o vía un acuerdo de contrato”, dijo Cashman. “No voy a comentar nada más que el hecho de que habremos hecho todo lo que nos comprometimos a hacer, es decir, que tendremos una negociación y ello o nos llevará a un escenario de arbitraje por un año, o pudiera conducir a un contrato plurianual”.

Judge dijo que no tiene ansiedad debido al estado de su contrato.

“Entiendo el lado comercial de esto”, dijo Judge. “Todavía tengo que venir aquí, hacer lo que tengo que hacer en el campo. Si firmamos un trato o no, no me va a afectar en absoluto. De cualquier manera, será un año o varios años, así que no estoy demasiado preocupado”.

Judge bateó .287 con 39 jonrones y 98 carreras impulsadas en 148 juegos la temporada pasada.