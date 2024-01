Caguas. Luego de seis temporadas en las Ligas Menores, el campocorto orocoveño Luis Vázquez fue incluido en el roster de 40 jugadores de los Cubs de Chicago de cara a la próxima temporada del béisbol de Grandes Ligas.

Pero, el proceso para estar a las puertas del sueño de ascender a las Mayores no fue uno fácil, según Vázquez. Y menos aún para un joven que decidió no salir de Puerto Rico para desarrollarse, y se graduó de la Escuela Superior Alberto Meléndez Torres, en Orocovis.

“El proceso es largo y difícil. Nada es regalado. Yo creo que me he ganado todo, lo único que me falta es jugar en Grandes Ligas. Llegué con 17 años a la liga profesional y hubo muchas bajas, pero fue un proceso superbueno”, contó a Primera Hora el también siore de los Criollos de Caguas.

PUBLICIDAD

“Todo lo hice en Puerto Rico. Salí de una escuela pública en Orocovis, que son pocas las personas que salen del campo. (Esto es) para que la gente vea que, en todo Puerto Rico, hay mucho talento. En el centro, norte, sur, este y oeste, donde quiera en Puerto Rico”, añadió.

Vázquez comentó a este diario que adjudica su inclusión en el roster de los 40 a la madurez que ha adquirido en años recientes jugando en las Menores. En el 2023, tuvo su mejor campaña con un promedio de bateo de .271, 20 jonrones, 80 carreras remolcadas y 123 imparables. Durante ese tiempo, jugó con los Smokies de Tennessee, equipo afiliado a los Cubs en Doble-A, y los Cubs de Iowa, filial de la organización en Triple-A.

Sin embargo, la madurez de Vázquez va más allá del terreno. Desde que se convirtió en jugador profesional a los 17 años, creó la Fundación Luis Vázquez, una organización sin fines de lucro que se dedica a brindar recursos escolares a estudiantes de familias con bajos ingresos y a entregar suministros en comunidades de Orocovis y pueblos aledaños.

“Mi papá siempre me dijo algo bien importante: ‘Si no te reconocen por jugar en Grandes Ligas, que te reconozcan por tu humildad’, y eso es lo que estamos haciendo para Orocovis y Puerto Rico entero”, dijo.

Esa humildad de la que le habló su señor padre años atrás fue reconocida por la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), en esta campaña, al nombrarlo el ganador del premio Roberto Clemente, un galardón que se le entrega a un pelotero que se destaca por su labor comunitaria.

PUBLICIDAD

Luis Vázquez recibiendo el premio Roberto Clemente de la mano del presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza. ( Suministrada )

Con su fundación, Vázquez también ayudó a los afectados por el huracán María, en el 2017, y el terremoto al suroeste de la isla, en el 2020. Además de ayudar a estudiantes y comunidades, también entrega regalos a niños en el Día de Reyes.

“Mi familia siempre soñó con tener una fundación y aquí lo estamos haciendo”, concluyó.

Vázquez y los Criollos visitarán el jueves a los Cangrejeros de Santurce, en el Estadio Hiram Bithorn, para el tercer juego de la semifinal A del béisbol invernal. El partido comenzará a las 7:15 p.m.