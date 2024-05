Las historias de ascenso a las Grandes Ligas no pasan de moda, aunque sean ya cientos en la historia del béisbol boricua.

Y el llamado a la gran carpa del orocoveño Luis Vázquez, por los Cubs de Chicago, es tan buena como la primera o como la del más reciente: Jonathan Rodríguez con los Guardians de Cleveland.

La más ansiada noticia para cualquier pelotero de las menores encontró a Vázquez con el teléfono en la mano, atendiendo una llamada de su dirigente de Triple A y mirando al cielo para que el Todopoderoso le pusiera en su boca las palabras que el jugador quería escuchar.

“Estaba en un Uber, camino a una actividad de confraternización de mi equipo de Triple A y dije ‘Dios mío: dame la noticia que estoy esperando’. El dirigente me saluda y me dice ‘tú sabes lo que te voy a decir’. Y yo les contesté ‘dime lo que estoy esperando. Y me dijo “prepárate que vas para las Grandes Ligas”, contó el pelotero.

“Yo no podía terminar la llamada por la alegría, y llamé a mis padres y a la familia. Es un sueño hecho realidad”, agregó Vázquez, quien es parte de una reconocida familia de deportistas en su natal, Orocovis.

Vázquez, un jugador de cuadro de 24 años, bateaba para .262 con tres cuadrangulares y 11 carreras impulsadas y 22 anotadas en 39 juegos y 168 turnos en el equipo de Iowa en Triple A.

“Me lo imaginaba porque estaba teniendo una buena temporada”, dijo Vázquez, quien fue seleccionado por los Cubs en la ronda 14 del sorteo del 2017.

Ahora, el del sector Alturas de Orocovis, de donde también es el olímpico y mundialista semifondista Wesley Vázquez, se está preparando para hacer su debut con los Cubs y con el #12 en su espalda.

“Me dieron una lista de números y escogí el 12 porque es del cumpleaños de mi hermana”, dijo sobre el mismo número que vistió el espectacular exjugador de los Cubs, el también campo corto Shawn Dunston.

Y hacia Chicago está yendo medio mundo de Orocovis para ver debutar a Vázquez. Los Cubs reciben desde este martes en la noche a los poderosos Braves de Atlanta en una serie de tres juegos en que el campo corto boricua podría hacer su soñado debut.

“Ya tengo por acá a mi papá y a mi mamá. Faltan mi abuelos y otros familares. Viene mucha gente para acá“, dijo Vázquez este martes en la mañana ante la presencia de sus padres, así como de su agente Lino Álvarez y su preparador Ulises Rosario.

La presencia de sus padres para su debut es escencial. Vázquez dijo que sus padres fueron del tipo de progenitores que encuentran la manera de apoyar a sus hijos para lograr sus sueños.

“Mis padres cogían carros y dinero prestado para ayudarme. Dios ahora me está bendiciendo y ellos están recibiendo la recompena”, dijo.

Sus padres, inclusive, alentaron a Vázquez a crear la Fundación Luis Vázquez para devolverle a Orocovis y a Puerto Rico todo lo que le apoyaron en su carrera.

Las fundaciones son, por lo general, creadas cuando un deportista está establecido en un roster y sólido económicamente. En el caso de Vázquez, la creación de su Fundación no tiene ninguno de esos elementos, pero tiene un sentimiento de gratitud que le inculcó su padre.

“Jamás voy a olvidar las palabras de mi papá. Me dijo “si la gente no te reconoce por ser peloteros de las Grandes Ligas, que te reconozcan por ser humilde”, dijo Vázquez con emoción. La gente de Orocovis me apoyó a mí. Ahora les devuelvo”, sentenció.