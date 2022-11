Machete Maldonado estará presente en el primer Torneo de Golf por #LosNuestros El naguabeño y figuras como José Berríos, José Miranda, Alexis Díaz, José de León y Ramón Vázquez participarán en el evento que busca recaudar fondos para los equipos Sub 12, Sub 15 y Sub 18 de la Federación de Béisbol.

El receptor de los Astros de Houston, Martín 'Machete' Maldonado, será una de las figuras del béisbol de las Mayores que estará presente en el primer Torneo de Golf por #LosNuestros el viernes 9 de diciembre en Palmas del Mar. ( David Zalubowski ) Presentado por PUBLICIDAD El receptor de los campeones de la Serie Mundial, Martín ‘Machete’ Maldonado, estará presente en el campo de golf de Palmas del Mar el sábado 9 de diciembre cuando se celebre el primer Torneo de Golf con #Los Nuestros, que busca beneficiar a las selecciones juveniles de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Según informaron los organizadores, el evento de recaudación de fondos contará con la participación de peloteros boricuas de las Grandes Ligas como M.J. Meléndez, Jovani Morán, Alexis Díaz, José Miranda, José de León, José Berríos y los coaches Luis ‘Papa’ Rivera y Ramón Vázquez, entre otros. El esfuerzo busca ayudar con los gastos federativos de enviar a estos equipos a competencias internacionales. Los principales equipos impactados serían los de las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 18. PUBLICIDAD ¡Inscríbete y participa! 🏌️#LosNuestros🇵🇷 pic.twitter.com/jx3iiXzu5J — Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) November 30, 2022 Maldonado y los demás jugadores compartirán con los participantes, a quienes se les solicita un donativo de $500 para formar parte del evento. Esa suma incluye alimentos, en forma de un almuerzo, bebidas, una camisa del evento y gorras de la selección de Puerto Rico. Además se realizará una rifa en la que estarán en juego boletos para asistir al Clásico Mundial de Béisbol en Miami, Florida, donde Puerto Rico jugará, se rifará memorabilia de los jugadores participantes y boletos para asistir a partidos de grandes ligas con pasaje incluido. Las premiaciones se realizarán en el Centro de Convenciones de Humacao. El ‘shotgun start’ se realizará a las 9:00 a.m. y el formato de juego será el ‘six man scramble’. Para mayor información se puede comunicar con Aimée Feliciano al (787) 420-3192.