Miami . Hay un laso inquebrantable entre Puerto Rico y Nicaragua gracias a Roberto Clemente que no muchos peloteros boricuas han podido conocer. Pero, uno que lo ha podido conocer de primera mano lo es Emmanuel “Manny” Rodríguez, quien el jueves se lanzó al terreno del loanDepot Park en Miami, Florida, pero con el nombre de Nicaragua en su pecho.

A pesar de que tenía sentimientos encontrados porque iba a jugar en contra su país, García tenía una sonrisa en su rostro que no se la podía quitar nadie minutos antes del partido inaugural de la Serie del Caribe. Parecía el pelotero más cotizado de la novena nicaragüense con una extensa fila frente al dugout visitante.

No era para menos. El antesalista, de 26 años, llegó a la Ciudad del Sol como refuerzo de los Gigantes de Nicaragua después de una sólida primera temporada en la liga centroamericana. Y un año con el Tren del Norte le bastó a García para comprender por qué Roberto Clemente amaba tanto a Nicaragua.

“Yo soy una persona que juega con el corazón. Creo que las personas (en Nicaragua) se pudieron enamorar de mi juego... Al nosotros tener a un Roberto Clemente que dio la vida de Nicaragua, uno tiene que dar lo mejor de uno cuando va allá a jugar y voy a hacer lo mismo”, comentó García en un aparte con la prensa.

“Los fanáticos con Roberto son... Es algo increíble, las anécdotas y el amor que le tienen. Yo creo que he cogido un poquito de ese amor. Creo que es una de las mejores fanaticadas que he conocido“, agregó.

Pero, García no solo estaba siendo acaparado por la prensa durante la jornada inaugural del clásico caribeño. Días antes de que comenzara el torneo regional, su participación estaba en duda porque necesitaba un permiso de los Leones de Ponce, equipo al que pertenece en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, para reforzar a Nicaragua.

Sin embargo, el antesalista cagüeño recibió el permiso gracias a una gestión de la Asociación de Peloteros Profesionales.

“Fue algo un poco difícil, pero lo dejé en las manos de Dios. Gracias a Yamil Benitez (presidente de la Asociación de Peloteros Profesionales) que me ayudó y sin él no se hubiese podido haber logrado estar en este juego y poder representar a Nicaragua. Yo sé que es tecnisismo y son reglas, pero se pudo hablar para yo poder tener esta oportunidad”, contó.

“La realidad del caso es que a mí no me importa el dinero y a mí no me importa nada de eso. A mí solo me importa esta oportunidad de poder estar aquí“, aseguró.

Y es que, aunque está compitiendo contra múltiples países y su isla, García solo está enfocado en hacer historia al darle a Nicaragua el campeonato de la Serie del Caribe en su primera participación en el certamen.

“Hay un poco de sentimientos encontrados, pero voy a dar lo máximo porque al final del día yo vengo a representar a Nicaragua y nosotros estamos tratando de ganar este campeonato. Es la primera vez que Nicaragua está aquí, así que si nosotros ganamos sería histórico y, al final del día, el nombre que está al frente es el de Nicaragua”, explicó.

García no fue parte de la alineación de Nicaragua para el desafío ante Puerto Rico. Sin embargo, entró al partido como corredor emergente en la octava entrada. Puerto Rico venció a Nicaragua por 5-2.

El antesalista es un egresado de la Universidad LA Tech en el béisbol de División 1 de la NCAA y dio el salto al profesionalismo en el 2022. Fue acercado por el mánager del Tren, el boricua Tony Rodríguez, luego de que los Leones lo dejaron en libertad.

“Estoy contento. Son procesos. Puertas que se abren. Puertas que se cierran. Y, para esta ocasión, se me abrió esta puerta”, indicó.

No obstante, García no es el único puertorriqueño que forma parte del equipo nicaragüense. Juan “Porky” López también forma parte del cuerpo de instructores.