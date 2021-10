( The Associated Press )

Houston. Los principales héroes en la victoria de los Astros de Houston 5-0 sobre los Red Sox de Boston en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana fueron sin duda el cubano Yordan Álvarez con el bate y venezolano Luis García desde el montículo.

Pero la jugada defensiva de la noche tuvo la marca boricua y después del triunfo que les dio el pase a la Serie Mundial el receptor Martín “Machete” Maldonado y el campocorto Carlos Correa estaban emocionados con haber aportado de uno u otro modo al triunfo que los llevó a lo que será su tercer Clásico de Otoño desde 2017, y el cuarto en la historia de la franquicia.

“Ganar siempre yo creo que es lo mejor que se siente. Uno juega pelota para ganar. Era lo que teníamos en mente, salir a ganar hoy”, dijo en un aparte con este medio Maldonado en el terreno del Minute Maid Park, luego de una lluvia de papeles de brillo en múltiples colores que adornó la celebración.

La jugada en cuestión fue un tiro perfecto que hizo Maldonado cuando Travis Shaw se ponchó tirándole a la pelota en la séptima entrada, y el boricua disparó a la intermedia para fusilar a Alex Verdugo, quien había salido en intento de robo. Con esos dos outs los Astros cerraron una de las pocas amenazas de los Red Sox de anotar. Era la tercera vez que Boston llevaba un corredor hasta la antesala, y por tres veces la posible carrera se quedó a 90 pies del plato.

Carlos Correa, Alex Bregman, Yuli Gurriel y José Altuve de los Astros celebran la victoria del equipo en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el 22 de octubre de 2021 en Houston.

“Llegar a la Serie Mundial es lo que cada pelotero sueña, y gracias al equipo que tenemos vamos a estar ahí”, agregó Maldonado.

“Como todos saben en Puerto rico, por eso me dicen Machete. Eso es algo por lo que yo como catcher me siento orgulloso, cada vez que saco a alguien. Creo que ha sido mi fuerza a través de mi carrera”, agregó el receptor cuando se le preguntó sobre el momento particular de la jugada.

Al preguntársele si para él esa fusilada en segunda vale más que tres hits que hubiera dado, la respuesta fue tan cortante como el tiro que le hizo a su compatriota Carlos Correa: ¡Claro que sí, claro que sí!

Houston vino de menos a más en la Serie de Campeonato. Ganó el primer juego el pasado viernes, 5-4, pero lució vulnerable en su pitcheo. Y según avanzaba la serie preocupaba más ya que ninguno de sus abridores tuvo una buena salida hasta el quinto partido, celebrado en el Fenway Park de Boston.

Pero tan pronto calentaron sus brazos, dos de los pitchers que tuvieron salidas desastrosas en los primeros dos desafíos, fueron los que le dieron finalmente el pase a la Serie Mundial a los Astros. El miércoles en Boston fue el dominicano Framber Valdez con ocho entradas de lujo, permitiendo solo tres hits y una carrera. Y este viernes fue el novato Luis García quien tiró una joya sin hits hasta llegar la sexta entrada, cuando después de dos outs el boricua Kike Hernández le conectó un triple.

El bateador Yordan Álvarez sostiene el trofeo después de su victoria contra los Red Sox en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el viernes 22 de octubre de 2021 en Houston.

Pero entonces el relevo de Houston volvió a brillar para hacerse cargo del resto.

“Yo le dije, ‘caballo, guardaste esa última bala para este momento”, dijo por su lado un jubiloso Correa sobre el tiro de Maldonado para dar el out en segunda. “No me había tirado un tiro así en todo el año. De verdad que fue un gran tiro en un momento clave del juego. Ahí fue que el juego se puso a favor de nosotros”, agregó.

Ya el partido estaba 2-0, pero Correa se refirió a que la jugada pareció ‘pompear’ al equipo para rematar en la parte final.

Y así ocurrió. Luego vino el cañonazo de tres carreras de Kyle Tucker en la octava, y ya todo era cuestión de tiempo.

“Cuando Tucker dio el jonrón me sentí aliviado porque con dos carreras (de ventaja) no es suficiente para un equipo como Boston. Y ahí nos sentimos más cómodos, sabiendo que (Ryan) Pressly venía a cerrar el juego”, agregó Correa. “Tercera Serie Mundial en cinco años… Es especial de verdad. Este grupo es una familia y nos tratamos como familia. Tratamos de mejorar cada año y ves los resultados”.

Correa tuvo palabras de elogios para Álvarez, quien bateó de 4-4 y terminó siendo escogido como el Jugador Más Valioso de la serie, luego de terminar bateando siete hits en sus últimos nueve turnos entre el miércoles y el viernes.

“De verdad que se pasó. No lo sacaba de out nadie, no importa quién estuviera picheando. Estaba en su mejor momento y de verdad que nos ayudó mucho en esta serie”, agregó Correa.