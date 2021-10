Houston. A sus 35 años de edad, el receptor puertorriqueño Martín “Machete” Maldonado está buscando algo que no necesariamente se le ha perdido y siente que está cerca de alcanzar.

Después de todo, el jugador ha conseguido a pulmón, o más bien gracias a su potente brazo en la receptoría y talento para manejar el pitcheo, colocarse en el escenario indicado con los Astros de Houston.

De un jugador que firmó como profesional en 2004 muy lejos de ser considerado prospecto, los Angels de Los Ángeles lo descartaron en 2007. Fue en Milwaukee donde debutó en Grandes Ligas y se empezó a abrir paso.

PUBLICIDAD

Irónicamente, ganó su primer y único Guante de Oro hasta ahora con los Angels, quienes lo recuperaron para la temporada 2017 en un cambio con Milwaukee.

Pero desde que llegó a Houston, Maldonado empezó a experimentar la sensación de jugar en octubre, cuando toda la atención está sobre los mejores equipos en los playoffs.

Fueron los Astros quienes se interesaron en el naguabeño, no una sino tres veces. Primero cuando lo adquirieron en un cambio con los Angels en 2018, un año después de Houston ganar la Serie Mundial.

Maldonado ha agradecido la oportunidad que le han dado los Astros de jugar todos los días. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

Luego de esa campaña, Maldonado optó por firmar con los Royals de Kansas City en el 2019, al convertirse en agente libre. Kansas City lo canjeó a los Cubs de Chicago, pero los Astros, nuevamente faltos de un receptor con experiencia que los ayudara en especial durante los playoffs, lo adquirieron nuevamente en otro cambio.

Hay muchos peloteros que juegan muchos años en Grandes Ligas y nunca llegaron a jugar un día en los playoffs. Y gracias a este equipo he tenido la oportunidad de jugar bastantes juegos - Martín maldonado / Receptor de los Astros

Así Maldonado fue a su primera Serie Mundial en 2019 ante los Nationals de Washington, pero se quedó con las ganas de ponerse el que hubiera sido su primer anillo de campeón.

“Bueno, siempre creo que uno juega béisbol para jugar la Serie Mundial y ganarla. Creo que es el sueño de cada pelotero. Superagradecido y bendecido de estar en los playoffs. Hay muchos peloteros que juegan muchos años en Grandes Ligas y nunca llegaron a jugar un día en los playoffs. Y gracias a este equipo he tenido la oportunidad de jugar bastantes juegos”, dijo Maldonado en un aparte en medio de su participación en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que sin incluir la acción del viernes tenía a los Astros en ventaja de 3-2, a un triunfo de avanzar a la Serie Mundial por tercera vez en los pasados cinco años.

PUBLICIDAD

“Estoy supercontento de tener trabajo. Hubo un tiempo en mi carrera que tardé en firmar y luego tuve la oportunidad de estar aquí. Y este equipo me ha dado la bienvenida desde que me cambiaron (primero desde Los Ángeles y luego desde Chicago)”, compartió.

En efecto, Houston siempre ha mostrado el interés en un receptor de su calibre. Si bien no es el jugador más ofensivo, es de los mejores brazos detrás del plato, tanto por su capacidad para retirar corredores contrarios en las bases y, más importante, por su habilidad para llevar el pitcheo.

Este año en particular bateó solo .172 con 12 cuadrangulares y 36 carreras empujadas. Si se tratara de otro receptor, esos números lo tendrían de seguro en la banca como suplente en una etapa tan crucial como los playoffs. Sin embargo, el dirigente Dusty Baker prefiere asegurarse de tenerlo detrás del plato manejando un cuerpo de lanzadores que, sobre todo en esta Serie de Campeonato, ha estado falto de lanzadores abridores con experiencia.

“Me dieron la oportunidad de jugar todos los días, algo que siempre he querido hacer como receptor. Todavía me queda un añito más aquí. Es cuestión de mantenerme saludable”, agregó.

Luego de la primera vez que quedó agente libre y se marchó de Houston, Maldonado volvió a entrar al mercado en 2019 y, esta vez, los Astros insistieron, pero amarrándolo con un contrato por dos temporadas y $7 millones. Ese acuerda expiraba después de la Serie Mundial, pero en lugar de esperar a perderlo nuevamente en la agencia libre, la gerencia le concedió una extensión que lo mantendrá en el equipo para la campaña 2022. Hay una opción, que de ejercerse, se quedría hasta el 2023.