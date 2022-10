Houston. El receptor de los Astros, Martín Maldonado, se vio obligado a cambiar su bate previo al segundo juego de la Serie Mundial el sábado por la noche luego de que se determinó que el modelo de Albert Pujols utilizó en el primer partido ya no estaba permitido en las Mayores.

“Una regla es una regla, y tengo que seguir la regla”, dijo Maldonado. “Es por eso que no la usé hoy”.

Maldonado se fue de 3-0 en la victoria de los Astros por 5-2 sobre los Phillies de Filadelfia que igualó la Serie Mundial a un juego cada uno.

En el primer partido, Maldonado se fue de 3-1 con un sencillo productor en una derrota de u equipo por 6-5 en 10 entradas.

El bate que usó en el Juego 1, un Marucci AP5, era un modelo de Pujols. En 2010, Major League Baseball cambió las especificaciones del bate por motivos de seguridad, recortando el diámetro del cañón de las antiguas 2.75 pulgadas a 2.61 pulgadas.

El cambio a bates ligeramente más delgados fue diseñado para reducir el riesgo de que se rompan en múltiples pedazos. Como parte del movimiento, los jugadores que ya están en las ligas mayores y usan bates más grandes podrían continuar utilizándolos.

Maldonado hizo su debut en las Grandes Ligas en 2011 y, por lo tanto, no pudo usar ninguno de los bates que se le habían otorgado.

“Lo conseguí ayer”, dijo. “Uso el mismo modelo, pero está modificado debido a mi tiempo de servicio. Es una regla y sigo la regla, así que no lo usé”.

MLB no encontró que Maldonado tuviera ninguna ventaja competitiva usando el modelo de Pujols, y parecía que la confusión fue un error honesto. Maldonado bateó .186 esta temporada y es un bateador de por vida de .209 en 12 temporadas.

Pujols terminó su carrera de 22 años esta temporada con 703 jonrones, cuarto en la lista de todos los tiempos.

El fabricante de bates Jack Marucci dijo que el AP5 era “uno de los modelos originales en los que trabajé con Albert para diseñar”.

“Fue el primer jugador que me dio un bate para replicar”, escribió Marucci a The Associated Press.

No era la primera vez que Maldonado usaba el bate.

“Lo usé cuando jugaba con él, pero él era mi compañero de equipo, tal vez tres turnos al bate”, dijo sobre cuando él y Pujols fueron compañeros de equipo con los Angels en 2017 y parte de la temporada 2018.