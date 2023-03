Miami. Con 36 años y 944 juegos recibidos, Martín ‘Machete’ Maldonado acogió el siempre útil consejo de bajar de peso corporal.

Así lo hizo porque la posición más exigente del béisbol termina pasándole factura al que se deja perder de peso.

“Unas personas me dijeron que hay que cuidar las rodillas después de que uno llega a cierta edad, y que hay que trabajar en el peso”, dijo. “A veces uno le da a las pesas para ponerse grande. Ya llevo mucho tiempo dándole a las pesas. Uno ya creció lo que iba crecer muscularmente. Pero trabajé en otras cosas, como en una buena alimentación”.

Maldonado llegó a pesar 246 libras en la temporada de descanso del béisbol entre el otoño y el invierno, exactamente luego de operarse de la ingle justo al finalizar la temporada 2022 con el campeonato de la Serie Mundial junto a los Astros de Houston. Mide 6′0 de estatura.

Al Clásico se presentó pesando 228 libras y luciendo distinto al ‘Machete’ del 2022.

También se presentó más ágil en términos generales.

“Como quiera no corro mucho. Por que rebajé no voy a ser más rápido. Pero físicamente me siento mejor”, dijo Maldonado, quien se ha robado tres bases en ocho intentos en 12 intentos en las Grandes Ligas.

Martín Maldonado estuvo ágil detrás del plato pese al peso. ( The Associated Press )

Maldonado dijo que bajó de peso al comenzara comer una dieta diseñada por una nutricionista y poniendo de su parte al evitar los dulces, que son su debilidad.

“Encontré la compañía Hábitos Kitchen, que me hacía las comidas y me las llevaban a casa. Fue de bien”, dijo Maldonado, quien agregó que debe seguir una buena alimentación en la temporada regular que inicia el abril y se extiende hasta mínimo septiembre.

“No tengo que seguir la misma dieta, pero si comiendo saludable. Uno tiene hijos y en la casa hay chocolates y hay galletas y los hijos te dicen ‘toma papá’. Y uno le tiene que decir ‘ya comí, gracias’“, dijo.

Martín Maldonado dice que los dulces son su debilidad.

A los 36 años, Maldonado está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera de 12 temporadas y tiene la oportunidad de extender la expectativa de vida de ese periodo. Activo como uno de los líderes en el equipo de los Astros, su nombre puede seguir sonando en el hit parade.

Cuidando el físico puede cumplir esas expectativas.

“Tengo que seguir con esa alimentación el año que viene”, dijo.