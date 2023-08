Nueva York. Max Scherzer regresó el lunes al Citi Field como miembro de los Rangers de Texas, todavía desconcertado sobre qué sucedió en la temporada de los Mets de Nueva York, la que comenzó con esperanzas de campeonato para el equipo con la nómina más grande en la historia de las Grandes Ligas pero que se fue complicando poco a poco hasta el punto de que él pasó ser parte de una venta masiva de jugadores en la fecha límite de cambios.

“Esa es la pregunta de los mil millones de dólares, porque si pudieras responderla, creo que todos querrían decirte cómo se gana realmente aquí al nivel de Grandes Ligas”, dijo Scherzer en el dugout de los Rangers antes del primer partido de tres que jugarán los Rangers vs. Mets.

El tres veces ganador del premio Cy Young, que hizo su quinta apertura con Texas el sábado, no lanzará esta semana contra los Mets, que el lunes estaban ubicados últimos a la División Este de la Liga Nacional y a nueve juegos de un puesto de playoffs. Nueva York no ha terminado en el último lugar desde 2003 y no ha estado en el último lugar tan tarde en una temporada desde 2005.

“No lo sé”, dijo Scherzer. “Fue simplemente una combinación de todo. Parecía que cuando lanzábamos, no bateábamos. Si bateábamos, no lanzábamos. Y si hacíamos ambas cosas, entonces tal vez el bullpen no hizo su trabajo. Fue como una combinación de todo, y de que las cosas no iban bien”.

Max Scherzer dijo que él y otros veteranos en los Mets antes del periodo de cambio tenían esperanza de que el equipo pudiera meterse en la pelea por un puesto hacia los playoffs este año. ( Adam Hunger )

Scherzer fue canjeado con efectivo a los Rangers por el prospecto Doble-A, Luisangel Acuña, el hermano menor de la estrella de los Braves, Ronald Acuña Jr., el 30 de julio, menos de 48 horas después de ganar su última apertura con Nueva York.

Scherzer dijo que él y otros veteranos de los Mets esperaban que el propietario Steve Cohen y el gerente general Billy Eppler mantuvieran al equipo unido con la esperanza de lograr un avance tardío en los playoffs o volver a ser contendores en 2024. Nueva York tuvo marca de 101-61 durante la primera temporada de Scherzer con el equipo el año pasado, cuando perdió una serie de comodines al mejor de tres ante los Padres de San Diego en la primera ronda de los playoffs.

“Esa fue nuestra ilusión”, dijo Scherzer. “Todavía creíamos que aún podíamos encontrar una manera de volver a la carrera por los playoffs este año. No pensábamos que estábamos fuera de ella. Entiendo dónde estaba nuestro récord y dónde estábamos en las posiciones, y cómo estábamos jugando. No lo olvido. Pero en esa casa club, creíamos absolutamente que teníamos un equipo que podía ganar”.

Los Mets, que abrieron la temporada con una nómina de más de $350 millones, reconstruyeron su sistema de liga menor al canjear a los inminentes agentes libres David Robertson, Mark Canha, Tommy Pham y Dominic Leone en la fecha límite junto con Justin Verlander, quien firmó hasta 2024 con una opción para 2025. Como parte del intercambio con los Rangers, Scherzer ejerció su opción de jugador por 43.3 millones de dólares para 2024.

“El punto de vista común entre todos los jugadores era que estaba bien, hagámoslo en 2024, aquí tenemos el talento para hacerlo”, dijo Scherzer. “Y se hizo evidente que esa no era la dirección”.

Scherzer reconoció sus dificultades para desempeñarse a su nivel habitual esta temporada con los Mets. El derecho de 39 años tuvo marca de 9-4 con efectividad de 4.01 (casi una carrera más alta que la marca de su carrera) mientras lidiaba con lesiones en el cuello y el hombro. También cumplió una suspensión de 10 juegos luego de ser expulsado de un juego de abril en el Dodger Stadium por tener una sustancia pegajosa ilegal en su mano.

“Me hubiera gustado haber lanzado mejor”, dijo Scherzer. “No me gusta señalar con el dedo a menos que me esté señalando a mí mismo. Y definitivamente puedo señalarme a mí mismo”.

Scherzer tiene marca de 3-1 con efectividad de 2.64 y 40 ponches en 30 2/3 entradas para los Rangers, quienes cayeron del primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana por primera vez desde el 8 de abril al perder el domingo por novena vez en 10 juegos.

El mánager de Texas, Bruce Bochy, dijo que Scherzer ha encajado bien con sus nuevos compañeros de equipo, incluyendo una cara familiar en el ex as de los Mets, Jacob deGrom, quien firmó un contrato de cinco años con Texas en diciembre pasado pero se sometió a una cirugía Tommy John después de hacer seis aperturas. Scherzer dijo que comenzó a intercambiar bromas y chistes internos con deGrom tan pronto como se unió a los Rangers.

“Tiene mucha energía, te lo aseguro”, dijo Bochy. “Este tipo mira el juego, no sólo sus juegos, sino también los juegos en los que no participa. También tiene un gran sentido del humor. Me ha hecho reír algunas veces en el dugout durante estos tiempos difíciles”.