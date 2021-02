DETROIT. Estas últimas temporadas han sido difíciles para el venezolano Miguel Cabrera.

Ahora, el toletero de los Tigers de Detroit tiene la oportunidad de recordarles a los fanáticos del béisbol cuánto ha logrado en su carrera.

Específicamente, Cabrera tiene la oportunidad de alcanzar dos hitos importantes en 2021. Está a 13 jonrones de los 500 de por vida, y a solo 134 hits de los 3,000. Y sí, es consciente de que se está acercando.

“Eso espero. Podemos hacer ambas cosas “, dijo riendo. “Espero poder llegar a 500, 3,000 este año. Es uno de mis objetivos. Mentalmente, me siento bien. Me siento fuerte mentalmente. Estoy tratando de ir día a día y de jugar duro”.

Ha pasado un tiempo desde que Cabrera dejó de parecerse al pelotero que fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2012 y 2013. La última vez que estuvo realmente impresionante con el bate fue en 2016, cuando promedió .316 con 38 jonrones. Entre 2017 al 2019, jugó solo 304 partidos ya que una variedad de lesiones limitaron su disponibilidad.

Mientras tanto, los Tigers entraron en una importante reconstrucción, intercambiando a muchos de sus mejores jugadores. Cabrera todavía está en el equipo, lo que dice mucho sobre su producción en declive y su enorme contrato. Cumplirá 38 años en abril.

Pero nadie debería olvidar el espectacular bateador que ha sido durante gran parte de su carrera. Solo seis jugadores han alcanzado los 500 jonrones y los 3,000 hits: Hank Aaron, Alex Rodríguez, Albert Pujols, Willie Mays, Rafael Palmeiro y Eddie Murray.

Ciertamente, Cabrera tiene la oportunidad de alcanzar ambos este año. Se las arregló para jugar en 57 de los 58 juegos de su equipo en la acortada temporada 2020, y conectó 10 jonrones. En 2019, sumó 139 hits en 136 juegos.

“Quiero estar sano, quiero hacer mi mejor esfuerzo, y quiero hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo a ganar partidos”, dijo Cabrera el viernes.

Cabrera no jugó en el campo el año pasado, pero el nuevo dirigente AJ Hinch dijo que está abierto a jugar con Cabrera en primera base nuevamente.

“Quiere jugar la primera. No sabía que lo había verbalizado tanto como me enteré después de que yo mismo lo dijera”, expresó Hinch. “Mi plan para él es darle la oportunidad de ser un jugador un poco más completo, y no simplemente caer en la categoría de DH (bateador designado)”.

Cabrera dijo que ha hablado con el dominicano Nelson Cruz sobre algunos de sus hábitos de trabajo: Cruz, de 40 años, sigue siendo uno de los mejores jonroneros del juego. Cabrera también es muy consciente de dónde están los Tigers como franquicia en este momento. La suerte de Detroit en los próximos años probablemente subirá y bajará con el desempeño de varios prospectos jóvenes.

Eso significa que Cabrera podría jugar un papel importante como mentor.

“Lo que aprendí en los últimos dos años como veterano es que necesito hablar más. Siempre digo, hablo como juego en el campo, pero ahora mismo, tenemos muchos jóvenes, te hacen algunas preguntas”, dijo Cabrera. “Estoy tratando de enseñar lo que aprendí en mi carrera”.

Cabrera no ha sido un All-Star desde 2016, pero cuando su carrera termine, será recordado por su entusiasmo y personalidad juguetona, además de su destreza para batear. Esa parte no parece haber cambiado.

“Me encanta jugar béisbol”, dijo. “Me encanta divertirme en el campo. Me encanta salir todas las noches”.

Entonces, cuando Cabrera comienza su decimonovena temporada de Grandes Ligas, su equipo espera que tenga algunos momentos felices que esperar en esta.

“Voy a desarrollar una buena relación con él”, dijo Hinch. “Así que podemos celebrar sus logros individuales que se avecinan, pero lo hacemos en una victoria”.