Mike Trout redondeó la tercera base con una máscara N-95 blanca el viernes por la mañana mientras participaba en el primer entrenamiento del campamento de verano de los Angels de Los Ángeles.

El actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana está tomando todas las precauciones necesarias mientras reflexiona sobre si estará en la alineación cuando comience la temporada en tres semanas.

Trout y su esposa, Jessica, esperan el primer hijo de la pareja en agosto. El jardinero de 28 años dijo que su mentalidad es jugar en la temporada de 60 juegos, pero dependerá de cómo se sienta durante las próximas dos semanas.

“Honestamente, todavía no me siento tan cómodo”, dijo. “Este es un momento difícil, una situación difícil en la que estamos todos. Todos tienen una responsabilidad en esta casa club. Distanciamiento social, permanecer adentro, usar una máscara y estar a salvo”, agregó.

“Si tengo un resultado positivo, hablo con los médicos y me dicen que no puedo ver al bebé durante 14 días o que Jessica no puede ver al bebé durante 14 días si es positiva, estaremos molestos. Creo que el mayor problema es mantener a Jess a salvo, el bebé a salvo, obviamente yo. Venir al parque todos los días para hacerse la prueba es enorme. Tengo que ser muy cauteloso”, sostuvo.

El tres veces MVP de Liga Americana continúa teniendo conversaciones con el gerente general Billy Eppler y el mánager Joe Maddon. Trout rara vez se quitó la máscara y mantuvo el distanciamiento social durante el entrenamiento de dos horas en el Angel Stadium.

Trout dijo que habla con su esposa todas las noches mientras continúan descifrando qué es lo mejor. Todas las opciones permanecen sobre la mesa, incluso no jugar hasta que llegue el bebé.

Por ahora, lo principal que Trout y Maddon están enfatizando es que todos deben ser responsables de sus acciones.

“En este momento, se nos pide a todos que seamos la mejor versión de nosotros mismos, el mejor compañero de equipo que hayas tenido en tu vida”, dijo Maddon. “Todo el mundo habla de las personas de alto riesgo que optan por no participar. Para mí, la persona que debería optar por no participar es la persona que no quiere seguir los protocolos”.

Si bien Trout está satisfecho con los protocolos establecidos, no estaba contento con que las negociaciones entre Major League Baseball (MLB) y la Asociación de Jugadores sobre la reanudación de la temporada se extendieran al dominio público.

Trout está programado para ganar aproximadamente $13.3 millones de su salario de $36 millones si juega este año.

“Firmamos un contrato para que nos paguen cada juego. Obviamente escuchaste los comentarios del (comisionado Rob) Manfred el otro día que todas sus intenciones eran 60 juegos”, reclamó Trout. “Simplemente se volvió mucho más desordenado de lo que debió. Debió haber sido a puertas cerradas y saliendo con un trato”.