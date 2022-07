MJ Meléndez entre los jugadores de los Royals que perderán salario por no vacunarse Kansas City tuvo que reconfigurar su roster debido a que 10 de sus integrantes no pudieron viajar a Toronto por no tener la vacuna contra el COVID-19.

El receptor de sangre boricua, MJ Meléndez, es visto como uno de los pilares del futuro de la organización. ( Archivo / AP )

Kansas City. Los Royals de Kansas City reconfiguraban el jueves su roster debido a las bajas de 10 jugadores que no pudieron viajar a Toronto por no haberse vacunado contra el COVID-19, al tiempo que el club trataba de enmendar su dañada imagen ante los fanáticos.

Andrew Benintendi, seleccionado para el Juego de Estrellas; el dos veces All-Star Whit Merrifield; y futuros pilares como Kyle Isbel y MJ Meléndez, y el jardinero Michael A. Taylor, figuran entre los jugadores que se quedarán en casa de los 26 del plantel, es decir casi 40%.

Merrifield fue el que más abundó de los siete peloteros que conversaron el miércoles sobre su decisión. Merrifield señaló que "si la vacuna hiciera lo que se supone que debería hacer y parar la propagación del COVID, yo estaría un poco más dispuesto a ponérmela, pero sucede que no eso no está ocurriendo".

Merrifield causó el enojo de los fanáticos de los Royals cuando señaló que "si sucede algo y yo estoy en un equipo que tenga la oportunidad de ir a jugar a Canadá en la postemporada, quizá cambie" de parecer. Para muchos aficionados en Kansas City la aseveración significa que Merrifield no se vacunará mientras esté con los Royals pero podría hacerlo en otro conjunto.

pic.twitter.com/a3dZ9cCz8J — Kansas City Royals (@Royals) July 14, 2022

"Ese no proviene del corazón de Whit. No corresponde a quien él és", señaló el jueves el presidente de los Royals, Dayton Moore, en una entrevista con un programa radiofónico local. "Quedó en una situación que no salió bien… Lamenta mucho lo que dijo".

Después durante el día, el club tuiteó: "Los Royals han organizado varios eventos de vacunación gratuita contra el COVID-19 en la comunidad y alienta a todos a que estén vacunados y protegidos para que podamos vivir plenamente dentro y fuera del béisbol".

En el mensaje, que incluye un enlace a la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), se afirma que está demostrado que las vacunas "reducen entre las personas totalmente vacunadas el peligro de contraer COVID-19, incluso el riesgo de sufrir una enfermedad grave y la muerte".

Sin embargo, debido a las nuevas variantes de ómicron han aumentado las cifras de hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en las últimas semanas.

La imagen de la franquicia quedó golpeada justo cuando busca generar apoyo para la construcción de nuevo estadio en el centro de la ciudad - con una inyección de dineros públicos - pero que afronta una profunda apatía de sus aficionados. Apenas 11,016 aficionados presenciaron la victoria de los Royals ante Detroit el miércoles.

Al igual que Merrifield, Benintendi y Taylor podrían ser piezas para canjes de los colistas de la División Central de la Liga Americana. El estatus de vacunación podría afectar lo que Kansas City pretenda recibir a cambio rumbo a la fecha límite del 2 de agosto.

"Para mí, fue una decisión personal", dijo Benintendi.

Los otros peloteros que no pudieron viajar a Toronto fueron el primera base Hunter Dozier, los pitchers derechos Brad Keller y Brady Singer, el relevista Dylan Coleman y el receptor suplente Cam Gallagher. El coach de pitcheo, Cal Eldred, el coach auxiliar de bateo, Keoni De Renne, y el receptor del bullpen, Parker Morin, tampoco viajaron.

Previo a los 10 de Kansas City, el total de jugadores de MLB descartados por el requisito de vacuna era 25. La mayor cantidad de un club fue cuatro. Salvo dos de los 35, todos nacieron en Estados Unidos.

Los 10 jugadores se perderán cuatro días de pago y servicio de Grandes Ligas, de acuerdo con los términos del contrato colectivo de MLB.