M.J. Meléndez parece que no tendrá inconvenientes para jugar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol tras firmar con los Mets de Nueva York.

El guardabosques, de 27 años, se dirigía el martes al condado de St. Lucie, en el estado de Florida, para firmar su contrato de un año por $1.5 millones, además de $500 mil en incentivos, y, hasta la fecha, no ha recibido indicación alguna de que no podrá participar en el esperado torneo del 5 al 17 de marzo.

“Estuve hablando con el gerente de operaciones (Joey Solá), quien habló con él hoy (martes), y M.J. le dijo que ellos no le habían dicho nada, a pesar de que saben que está en el roster del Clásico. Él va hoy a St. Lucie a firmar el contrato”, informó el doctor José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), a Primera Hora .

Meléndez entró a la agencia libre, luego de cuatro temporadas con los Royals de Kansas City. Empezó la campaña anterior en el equipo grande, pero fue bajado después de un lento arranque en el que bateó para .083, con cinco imparables y un cuadrangular, a lo largo de 23 juegos.

En la Triple A, la historia fue distinta y promedió .261, con 20 jonrones y 64 carreras remolcadas, 107 partidos. Además, es uno de los 24 peloteros que jugaron en la temporada pasada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) que hicieron el corte del para el roster final de 30.

Francisco Lindor, capitán de los Mets, no fue incluido en ese listado que entregó el jueves pasado la FBPR a Major League Baseball (MLB) para el Clásico, después de que se le negara una póliza de seguro que le hubiera permitido competir en el esperado torneo. David Stearns, presidente de operaciones de béisbol de los Mets, alegó el martes que la organización no tuvo nada que ver en esa edición.

“No tuvimos nada que ver con eso. De hecho, no sé por qué no se le dio autorización. No fue aprobado para el seguro. Los equipos no tienen ninguna participación en eso. Todo eso se maneja a través de la MLBPA (Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas) y MLB. La verdad es que no lo sé”, aseguró Stearns en una conferencia de prensa.

El campocorto, de 32 años, se sometió en octubre del año pasado a una cirugía menor de limpieza en el codo derecho y podría ser operado debido a una reacción por estrés en el hueso ganchoso de la muñeca izquierda.