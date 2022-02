MLB advierte que los juegos cancelados no se reprogramarían Así que si no se llega a un acuerdo antes del lunes en la noche, la campaña de 2022 de las Grandes Ligas no sería de 162 juegos y los jugadores tampoco cobrarían sus salarios por los encuentros no jugados.

El lanzador Max Scherzer se baja de su vehículo al llegar a la sesión de negociación del miércoles entre la Asociación de Jugadores y los propietarios de equipo en Jupiter, Florida.. ( Greg Lovett )

Jupiter, Florida. Las Grandes Ligas advirtieron el miércoles que la temporada de 2022 se abreviará si no hay un acuerdo laboral para la noche del lunes. Los dirigentes habían sostenido que ése era el plazo para lograr un acuerdo que permitiera inaugurar la campaña en la fecha prevista del 31 de marzo. Los peloteros no han dicho si aceptan ese cronograma. Y prevalece la sensación de que ambas partes esperan que la presión del tiempo arrecie para obligar a que el bando contrario haga concesiones mayores. La declaración de Major League Baseball llegó después de otro día de avances menores en las negociaciones. La única oferta nueva hecha el miércoles por las mayores a los jugadores fue la de incrementar el salario mínimo por $10,000 adicionales al año.

Las Grandes Ligas aumentaron su propuesta de salario mínimo para este año a $640,000 dólares. La cifra crecería en $10,000 durante cada temporada adicional a lo largo del acuerdo por cinco años. Los peloteros han pedido $775,000 como salario mínimo en 2022, con incrementos de $30,000 por temporada. Parecería haber poco o nulo movimiento en el tema toral del llamado impuesto al lujo, tanto en su monto como en los topes en que debería aplicarse. Tampoco parece haber progreso en el fondo de bonificaciones para peloteros que no han ido todavía al arbitraje salarial. El pitcher de los Mets, Max Scherzer, y el lanzador de los Yankees, Gerrit Cole, estuvieron involucrados en las conversaciones por tercer día consecutivo. Andrew Miller, también lanzador y agente libre, se unió también, lo mismo que el relevista de los Yankees, Zack Britton. Fue el 84to día de paro. Participaron además el campocorto boricua de los Mets, Francisco Lindor, y el receptor de Houston, Jason Castro. Esos seis jugadores forman parte de los ocho miembros del subcomité ejecutivo, que supervisa las negociaciones del contrato colectivo. Marcus Semien, pelotero de cuadro de Texas, y James Paxton, pitcher de Boston, son los otros dos miembros, pero no se les ha visto durante las negociaciones en el Roger Dean Stadium, la sede vacante de entrenamientos de pretemporada de los Marlins de Miami y los Cardenales de San Luis. Britton, Cole, Paxton, Scherzer y Semien están representados por Scott Boras, el agente más poderoso del béisbol. Los clubes han advertido al sindicato que no reducirán la partición de ingresos y no añadirán nuevos métodos para que los peloteros acumulen tiempo de servicio. Los jugadores consideran necesarias esas medidas para impedir que los equipos posterguen el momento en que pueden declararse agentes libres.