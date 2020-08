Nueva York. Major League Baseball ha ordenado unas medidas enérgicas relacionadas a los protocolos de seguridad contra el coronavirus, exigiendo que los jugadores y el personal usen cobertores faciales en todo momento, incluso cuando estén en los banquillos y el bullpen. Los únicos excusados para no usar las mascarillas serán los que estén dentro del campo de juego.

Estas instrucciones han sido enviadas a los equipos en un memorando que precisa una serie de cambios que han hecho a su manual de operaciones para la temporada 2020, todo esto propiciado por los brotes del virus que ha tenido los Marlins de Miami y los Cardinals de San Luis. Debido a esos brotes las Grandes Ligas se ha visto forzadas a suspender un total de partidos durantes las primeras dos semanas de una temporada acortada de 60 juegos.

El memorando, copia del cual The Associated Press recibió una, dice que los jugadores que infrinjan esta regla o la tome a menosprecio podrían ser penalizados con la expulsión de participación en el resto de la temporada. Eso incluye a aquellos que no usan cubiertas faciales mientras miran desde el banco.

Aunque tales medidas fueron sugeridas en el manual de operaciones de MLB antes del miércoles, algunos jugadores han seguido sin usar máscaras faciales, ofrecen palmadas a sus compañeros, escupen y violan los protocolos de otras maneras durante los juegos.